АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

В Москве врачи извлекли из 11-летнего ребенка 23 магнитных шарика

В Москве медики клиники святого Владимира обеспечили срочную помощь ребёнку 11 лет. Мальчик съел 27 намагниченных элемента, из которых 4 покинули организм через кишечник, а еще 23 были извлечены врачами.
В Москве врачи извлекли из 11-летнего ребенка 23 магнитных шарика

Когда школьника транспортировали в медучреждение, он отметил, что проглотил шары по одному, запивая водой. В пресс-центре департамента здравоохранения столицы положительно отметили факт объединения магнитных элементов в единую цепочку. В случае их «разбредания» в кишечнике по одному, извлекать чужеродные элементы было бы намного сложнее.

В результате в кишечник проникли всего-лишь 4 шарика. Они прошли через его пространство в прочной сцепке, благодаря чему покинули организм естественным путем. Оставшиеся 23 магнита извлекались медиками при помощи специального устройства, сообщают специалисты столичного департамента. В итоге медики успешно достали шары из желудка ребёнка. В настоящее время мальчик выписан из больницы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sensight продемонстрировала электронный
Яна Рудковская показала архивное фото
Надежда Толоконникова призналась в
Екатерина Андреева показала в Instagram
У Алексея Воробьева стрижка и
Американский телеканал SyFy представит
Татьяна Навка вернулась с Мальдив и
Основной акционер Petropavlovsk Кенес
Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону пытались
В России подорожали автомобили Datsun
В Москве врачи извлекли из 11-летнего
Стало известно, какие женщины являются
48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с
Skoda продлевает систему скидок до
Регина Тодоренко и Влад Лисовец
Человечество охватит пандемия
Kaiyun Motors представила самый дешевый
Спикеру парламента ДНР Пургину отказали
Гвинет Пэлтроу судят за быструю езду на
"Роскосмос" представил фото
Лиза и Гарри Галкины получили в подарок
«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta
В Сети появилось видео точного
Андрей Макаревич поддержал сына на
Сергей Шнуров посвятил стих российскому
Иван Телегин появился на съемках шоу
Исследователи решили выяснить, чем
Победитель «Битвы экстрасенсов»
Россия и США могут начать миссию на
В Екатеринбурге в заброшенной больнице
Просмотреть все новости