В Москве врачи извлекли из 11-летнего ребенка 23 магнитных шарика





Когда школьника транспортировали в медучреждение, он отметил, что проглотил шары по одному, запивая водой. В пресс-центре департамента здравоохранения столицы положительно отметили факт объединения магнитных элементов в единую цепочку. В случае их «разбредания» в кишечнике по одному, извлекать чужеродные элементы было бы намного сложнее.В результате в кишечник проникли всего-лишь 4 шарика. Они прошли через его пространство в прочной сцепке, благодаря чему покинули организм естественным путем. Оставшиеся 23 магнита извлекались медиками при помощи специального устройства, сообщают специалисты столичного департамента. В итоге медики успешно достали шары из желудка ребёнка. В настоящее время мальчик выписан из больницы.