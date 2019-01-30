В Москве врачи извлекли из 11-летнего ребенка 23 магнитных шарика
В Москве медики клиники святого Владимира обеспечили срочную помощь ребёнку 11 лет. Мальчик съел 27 намагниченных элемента, из которых 4 покинули организм через кишечник, а еще 23 были извлечены врачами.
Когда школьника транспортировали в медучреждение, он отметил, что проглотил шары по одному, запивая водой. В пресс-центре департамента здравоохранения столицы положительно отметили факт объединения магнитных элементов в единую цепочку. В случае их «разбредания» в кишечнике по одному, извлекать чужеродные элементы было бы намного сложнее.
В результате в кишечник проникли всего-лишь 4 шарика. Они прошли через его пространство в прочной сцепке, благодаря чему покинули организм естественным путем. Оставшиеся 23 магнита извлекались медиками при помощи специального устройства, сообщают специалисты столичного департамента. В итоге медики успешно достали шары из желудка ребёнка. В настоящее время мальчик выписан из больницы.
Когда школьника транспортировали в медучреждение, он отметил, что проглотил шары по одному, запивая водой. В пресс-центре департамента здравоохранения столицы положительно отметили факт объединения магнитных элементов в единую цепочку. В случае их «разбредания» в кишечнике по одному, извлекать чужеродные элементы было бы намного сложнее.
В результате в кишечник проникли всего-лишь 4 шарика. Они прошли через его пространство в прочной сцепке, благодаря чему покинули организм естественным путем. Оставшиеся 23 магнита извлекались медиками при помощи специального устройства, сообщают специалисты столичного департамента. В итоге медики успешно достали шары из желудка ребёнка. В настоящее время мальчик выписан из больницы.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00