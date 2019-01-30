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Американский телеканал SyFy представит хоррор-сериал про куклу-убийцу Чаки

Канал SyFy выпустит продолжение жуткой истории про куклу-убийцу Чаки. Название сериалу решили присвоить от первой части франшизы – «Детская игра».

Американский телеканал SyFy представит хоррор-сериал про куклу-убийцу Чаки

Сценаристом и исполнительным продюсером выступит сам создатель знаменитой куклы Дон Манчини. Известно, что сюжет сериала будет продолжением последней части фильмов про Чаки. Как отметил Манчини, финальная сцена фильма оставила множество вопросов, на которые предстоит ответить в сериале.

Постановщик пообещал, что сюжетная линия будет еще более мрачной и жуткой. Кукла Чаки станет гораздо более пугающей и наводящей ужас, равнодушных зрителей не будет. Озвучивать Чаки, как и прежде, будет актер Брэд Дуриф. Сопродюсерами станут Дэвид Кершнер и Ник Антоша.

Подробности съемок пока не разглашаются, дата выхода релиза остается загадкой. Известно, что в первом сезоне хоррор-сериала будет 8 серий.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:30

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