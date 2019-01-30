Skoda продлевает систему скидок до конца февраля 2019 года





Для покупателей автомобилей Skoda в России действует кредитная программа Simply Clever, а также классический кредит. Оба варианта дают возможность оформить автомобиль на очень выгодных условиях. При оформлении Skoda Octavia первый взнос необходимо сделать 15% от суммы, при этом процентная ставка составит 3%. Такой же взнос потребуют при оформлении Skoda Rapid, и 30% при покупке Skoda Kodiaq. Здесь годовые составят около 9%. Если заключение сделки произойдет в рамках кредита Simply Clever, то топовая модель Skoda Superb обойдется клиенту в 8,9% годовых, при взносе тех же 30%.Также Skoda предоставляет клиентам возможность воспользоваться программой Трейд-ин и DasWeltAuto. Клиент может сдать свой старый автомобиль, доплатить определенную сумму и приобрести абсолютно новый. В этом случае автомобилисты сэкономят от 70000 до 130 000 рублей, в зависимости от приобретаемой модели.