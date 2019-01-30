Skoda продлевает систему скидок до конца февраля 2019 года
Чешская автомобилестроительная компания Skoda Auto продлевает акцию до конца февраля 2019 года. Потенциальные владельцы могут сэкономить от 182 до 225 тысяч рублей. В списке предложений можно увидеть такие модели, как Rapid, Octavia, Superb и внедорожник Kodiaq.
Для покупателей автомобилей Skoda в России действует кредитная программа Simply Clever, а также классический кредит. Оба варианта дают возможность оформить автомобиль на очень выгодных условиях. При оформлении Skoda Octavia первый взнос необходимо сделать 15% от суммы, при этом процентная ставка составит 3%. Такой же взнос потребуют при оформлении Skoda Rapid, и 30% при покупке Skoda Kodiaq. Здесь годовые составят около 9%. Если заключение сделки произойдет в рамках кредита Simply Clever, то топовая модель Skoda Superb обойдется клиенту в 8,9% годовых, при взносе тех же 30%.
Также Skoda предоставляет клиентам возможность воспользоваться программой Трейд-ин и DasWeltAuto. Клиент может сдать свой старый автомобиль, доплатить определенную сумму и приобрести абсолютно новый. В этом случае автомобилисты сэкономят от 70000 до 130 000 рублей, в зависимости от приобретаемой модели.
Для покупателей автомобилей Skoda в России действует кредитная программа Simply Clever, а также классический кредит. Оба варианта дают возможность оформить автомобиль на очень выгодных условиях. При оформлении Skoda Octavia первый взнос необходимо сделать 15% от суммы, при этом процентная ставка составит 3%. Такой же взнос потребуют при оформлении Skoda Rapid, и 30% при покупке Skoda Kodiaq. Здесь годовые составят около 9%. Если заключение сделки произойдет в рамках кредита Simply Clever, то топовая модель Skoda Superb обойдется клиенту в 8,9% годовых, при взносе тех же 30%.
Также Skoda предоставляет клиентам возможность воспользоваться программой Трейд-ин и DasWeltAuto. Клиент может сдать свой старый автомобиль, доплатить определенную сумму и приобрести абсолютно новый. В этом случае автомобилисты сэкономят от 70000 до 130 000 рублей, в зависимости от приобретаемой модели.
Экономика
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:48