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Спикеру парламента ДНР Пургину отказали в гражданстве республики

Спикеру парламента самопровозглашённой ДНР Андрею Пургину отказали в гражданстве республики. Политик и его жена не смогут выходить за пределы своего дома в Донецке.
Спикеру парламента ДНР Пургину отказали в гражданстве республики

Как пишет "Лента.Ру", Министерство внутренних дел ДНР лишило гражданства Андрея Пургина, экс-спикера Народного совета республики. О безысходном положении сообщил сам политик на своей странице "ВКонтакте". На данный момент Пургин и его жена лишены практически всех документов и, по выражению самого основателя ДНР, базового права на жизнь.

К заявлению бывший спикер прикрепил выданный донецким МВД документ с указанием факта отказа в гражданстве без разъяснения причин. У Пургина остался заграничный паспорт Украины с истекающим сроком, однако за пределами ДНР он находится в розыске.

Также политик подвергся санкциям со стороны "половины мира", в частности США. Поскольку в Донецке действует военное положение, на улице у бывшего члена парламента могут потребовать паспорт.

Напомним, что Пургин в 2014 году во время создания ДНР работал зампредом Совета министров. В 2015-м из парламента последнего отстранили.

Фото взято со страницы Андрея Пургина "ВКонтакте".



 
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Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:33

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