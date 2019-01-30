Человечество охватит пандемия неизлечимой болезни Паркинсона





Болезнь Паркинсона является медленно прогрессирующим хроническим неврологическим заболеванием, характерным для пожилых людей. На сегодняшний день данное расстройство принято считать наиболее быстрорастущим. У пациентов, страдающих от болезни Паркинсона, наблюдаются тремор, нарушение двигательных функций и мышечного контроля.По подсчетам специалистов, с 1990 года по 2015 численность людей с данным заболеванием превысила 6 миллионов. В 2040 году количество пациентов может вырасти до 12-13 миллионов. Это связано с увеличением среднего возраста жителей земного шара. К факторам, увеличивающим риск пандемии неизлечимой болезни, ученые относят и тяжелые металлы, пестициды и растворители, загрязняющие атмосферу.Исследователи сделали вывод: пандемии болезни Паркинсона можно избежать, но для этого необходимо создать новейшие препараты, предназначенные для лечения или замедления распространенного недуга и как можно скорее.