Человечество охватит пандемия неизлечимой болезни Паркинсона
Группа ученых из Соединенных Штатов и Нидерландов озвучила неутешительный прогноз: в ближайшем будущем человечество охватит пандемия болезни Паркинсона. Неизлечимый недуг увеличился в два раза за последние 25 лет, в течение следующих 10 лет заболеваемость вновь повысится, пишет IOS Press.
Болезнь Паркинсона является медленно прогрессирующим хроническим неврологическим заболеванием, характерным для пожилых людей. На сегодняшний день данное расстройство принято считать наиболее быстрорастущим. У пациентов, страдающих от болезни Паркинсона, наблюдаются тремор, нарушение двигательных функций и мышечного контроля.
По подсчетам специалистов, с 1990 года по 2015 численность людей с данным заболеванием превысила 6 миллионов. В 2040 году количество пациентов может вырасти до 12-13 миллионов. Это связано с увеличением среднего возраста жителей земного шара. К факторам, увеличивающим риск пандемии неизлечимой болезни, ученые относят и тяжелые металлы, пестициды и растворители, загрязняющие атмосферу.
Исследователи сделали вывод: пандемии болезни Паркинсона можно избежать, но для этого необходимо создать новейшие препараты, предназначенные для лечения или замедления распространенного недуга и как можно скорее.
Болезнь Паркинсона является медленно прогрессирующим хроническим неврологическим заболеванием, характерным для пожилых людей. На сегодняшний день данное расстройство принято считать наиболее быстрорастущим. У пациентов, страдающих от болезни Паркинсона, наблюдаются тремор, нарушение двигательных функций и мышечного контроля.
По подсчетам специалистов, с 1990 года по 2015 численность людей с данным заболеванием превысила 6 миллионов. В 2040 году количество пациентов может вырасти до 12-13 миллионов. Это связано с увеличением среднего возраста жителей земного шара. К факторам, увеличивающим риск пандемии неизлечимой болезни, ученые относят и тяжелые металлы, пестициды и растворители, загрязняющие атмосферу.
Исследователи сделали вывод: пандемии болезни Паркинсона можно избежать, но для этого необходимо создать новейшие препараты, предназначенные для лечения или замедления распространенного недуга и как можно скорее.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:34