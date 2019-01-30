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Татьяна Навка вернулась с Мальдив и сразу отправилась на каток с дочерью

Татьяна Навка, являющаяся известной отечественной фигуристкой, в своем микроблоге Instagram обнародовала новое фото. Спортсменка сообщила фанатам, что вернулась с Мальдив и сразу пошла с дочкой на каток.

Татьяна Навка вернулась с Мальдив и сразу отправилась на каток с дочерью

Навка практически весь январь отдыхала на Мальдивских остовах вместе со своей дочкой Надеждой, мамой, сестрой и племянницей. Татьяна, вернувшись с отдыха домой, так соскучилась по настоящей зиме и снегу, что сразу пошла с наследницей на каток. В опубликованном кадре фигуристка в шапке, варежках и белом костюме, держит за руки свою малышку. Девочка в тот момент исполняет элемент «Ласточка». По словам спортсменки, отдыхать хорошо, однако дома лучше.

Татьяна Навка вернулась с Мальдив и сразу отправилась на каток с дочерью

Снимок в течение восемнадцати часов собрал более 33 тысяч отметок «Нравится». Фолловеры в который раз отметили, что Надежда растет точной копией своей знаменитой мамы. Поклонники заявили, что наследница Навки «будущая олимпийская чемпионка».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:23

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