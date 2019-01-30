Татьяна Навка вернулась с Мальдив и сразу отправилась на каток с дочерью
Татьяна Навка, являющаяся известной отечественной фигуристкой, в своем микроблоге Instagram обнародовала новое фото. Спортсменка сообщила фанатам, что вернулась с Мальдив и сразу пошла с дочкой на каток.
Навка практически весь январь отдыхала на Мальдивских остовах вместе со своей дочкой Надеждой, мамой, сестрой и племянницей. Татьяна, вернувшись с отдыха домой, так соскучилась по настоящей зиме и снегу, что сразу пошла с наследницей на каток. В опубликованном кадре фигуристка в шапке, варежках и белом костюме, держит за руки свою малышку. Девочка в тот момент исполняет элемент «Ласточка». По словам спортсменки, отдыхать хорошо, однако дома лучше.
Снимок в течение восемнадцати часов собрал более 33 тысяч отметок «Нравится». Фолловеры в который раз отметили, что Надежда растет точной копией своей знаменитой мамы. Поклонники заявили, что наследница Навки «будущая олимпийская чемпионка».
Навка практически весь январь отдыхала на Мальдивских остовах вместе со своей дочкой Надеждой, мамой, сестрой и племянницей. Татьяна, вернувшись с отдыха домой, так соскучилась по настоящей зиме и снегу, что сразу пошла с наследницей на каток. В опубликованном кадре фигуристка в шапке, варежках и белом костюме, держит за руки свою малышку. Девочка в тот момент исполняет элемент «Ласточка». По словам спортсменки, отдыхать хорошо, однако дома лучше.
Снимок в течение восемнадцати часов собрал более 33 тысяч отметок «Нравится». Фолловеры в который раз отметили, что Надежда растет точной копией своей знаменитой мамы. Поклонники заявили, что наследница Навки «будущая олимпийская чемпионка».