Татьяна Навка вернулась с Мальдив и сразу отправилась на каток с дочерью

Навка практически весь январь отдыхала на Мальдивских остовах вместе со своей дочкой Надеждой, мамой, сестрой и племянницей. Татьяна, вернувшись с отдыха домой, так соскучилась по настоящей зиме и снегу, что сразу пошла с наследницей на каток. В опубликованном кадре фигуристка в шапке, варежках и белом костюме, держит за руки свою малышку. Девочка в тот момент исполняет элемент «Ласточка». По словам спортсменки, отдыхать хорошо, однако дома лучше.Снимок в течение восемнадцати часов собрал более 33 тысяч отметок «Нравится». Фолловеры в который раз отметили, что Надежда растет точной копией своей знаменитой мамы. Поклонники заявили, что наследница Навки «будущая олимпийская чемпионка».