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Гвинет Пэлтроу судят за быструю езду на лыжах и наезд на человека

Американская актриса Гвинет Пэлтроу во время езды на лыжах сбила с ног человека. Пострадавший подал на нее в суд, обвинив в причинении серьезных травм.

Гвинет Пэлтроу судят за быструю езду на лыжах и наезд на человека

В 2016 году актриса отдыхала на горнолыжном курорте в США. По словам 72-летнего пострадавшего Терри Сандерсона, Пэлтроу врезалась в него, когда спускалась с горы на лыжах. Мужчина утверждает, что следствием столкновения стали перелом нескольких ребер, а также сотрясение мозга, при этом звезда даже не попыталась ему помочь или хотя бы извиниться.

Сандерсон подал иск в суд на актрису с целью возмещения морального ущерба в размере трех миллионов долларов, о чем сегодня сообщает Associated Press. Он отметил, что пытался связаться с адвокатами Гвинет Пэлтроу и не доводить дело до судебных разбирательств, однако дело не сдвинулось с места.

Гвинет Пэлтроу, в свою очередь, отрицает какие-либо обвинения в свой адрес и считает их безосновательными. Пресс-секретарь актрисы Хизер Уилсон считает, что никаких доказательств случившегося нет, и актрису не за что обвинять.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:30

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