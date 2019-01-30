Гвинет Пэлтроу судят за быструю езду на лыжах и наезд на человека





В 2016 году актриса отдыхала на горнолыжном курорте в США. По словам 72-летнего пострадавшего Терри Сандерсона, Пэлтроу врезалась в него, когда спускалась с горы на лыжах. Мужчина утверждает, что следствием столкновения стали перелом нескольких ребер, а также сотрясение мозга, при этом звезда даже не попыталась ему помочь или хотя бы извиниться.Сандерсон подал иск в суд на актрису с целью возмещения морального ущерба в размере трех миллионов долларов, о чем сегодня сообщает Associated Press. Он отметил, что пытался связаться с адвокатами Гвинет Пэлтроу и не доводить дело до судебных разбирательств, однако дело не сдвинулось с места.Гвинет Пэлтроу, в свою очередь, отрицает какие-либо обвинения в свой адрес и считает их безосновательными. Пресс-секретарь актрисы Хизер Уилсон считает, что никаких доказательств случившегося нет, и актрису не за что обвинять.