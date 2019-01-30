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Лиза и Гарри Галкины получили в подарок от родителей канареек и хомячков

В блоге Лизы Галкиной сегодня появился архивный видеоролик, где можно увидеть обоих детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые получают от родителей в подарок канареек и хомячков. Поклонники оставили под постом множество позитивных комментариев.

Лиза и Гарри Галкины получили в подарок от родителей канареек и хомячков

Наследников Пугачевой и Галкина родила на свет суррогатная мать, произошло это пять лет назад 18 сентября 2013 года. Звездные родители всегда стараются порадовать наследников и делают им весьма интересные подарки. В социальной сети Instagram в аккаунте Лизы Галкиной опубликовано видео, которое Галкин и Пугачева записали несколько месяцев назад, когда поздравляли малышей со знаменательной датой - 5 лет. Пост подписан очень лаконично: «Наш день».

Поклонники звездной четы пришли в восторг от эмоций Гарри и Лизы. Многие отметили, что наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой растут воспитанными и осознанными.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:13

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