Стало известно, какие женщины являются самыми желанными для мужчин





Девушка решила зарегистрироваться на сайте знакомств, где она загружала свои самые разнообразные снимки. За шесть месяцев перед пользователями сайта Хейли Лианна предстала в образе жгучей брюнетки, блондинки-тусовщицы, спортсменки и бизнес-вумен. Жительница Питерборо также позировала на опубликованных кадрах без косметики, в солнцезащитных очках и показала, как выглядит в обычной жизни.Большинство кавалеров (87 человек) заинтересовались профилем эффектной брюнетки, но они сразу намекали на интимную близость после первого свидания. По словам девушки, богатых мужчин "в возрасте" (43 человека) привлекла Лианна-блондинка. Такие "ухажеры" состояли в законном браке, но хотели бы "развлечься".На "спортсменку" обратили внимание 25 мужчин. Большинство из них предложили британке провести рандеву в тренажерном зале."Настоящие" и интересные представители сильного пола (36 человек) оценили естественную красоту и обаяние, призналась 36-летняя Хейли. Бизнес-леди понравилась всего 8 кандидатам. Они приняли ее за интеллектуалку, но сами мало заинтересовали девушку при общении. Интересно, что на профиль, где Лианна выложила фото без косметики, не отреагировал ни один мужчина.