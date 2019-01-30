В Сети появилось видео точного попадания ракеты Х-35 с самолёта Су-34 по террористам

"Ракете можно программировать точки изменения маршрута и профиля полёта, что очень удобно для гарантированного поражения цели в условиях жёсткого противодействия ПВО противника. Можно использовать положение солнца для атаки, разведданные о местонахождении расчётов ПВО, рельеф местности, естественные и искусственные препятствия и прочие особенности цели, чтобы ракета подошла незаметно", - рассказал автор ролика о применении Х-35.

Пользователь Ivan Ivanov, являющийся пилотом истребителя в отставке, разместил в Instagram видеоролик, где показан ход операции в Сирии по уничтожению базы террористов с самолёта Су-34 при помощи ракеты Х-35. Снималось видео с разведывательного беспилотника.На кадрах можно видеть, как бомбардировщик летит до нужной позиции с прикреплённым боеприпасом высокой точности. После наведения ракета Х-35 бьёт точно по цели, объект оказывается охвачен пламенем, и после этого самолёт возвращается на базу.