48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним певцом Лиамом Пейном





48-летняя Кэмпбелл в сопровождении нового молодого человека посетила концерт Давидо, который состоялся в Лондонском клубе. Модель и музыкант старались не афишировать своих отношений, однако папарацци удалось словить момент во время объятий новоиспеченной пары.В Сети пользователи давно подозревали, что между молодыми людьми существуют романтические отношения. Бывший участник группы One Direction оставлял недвусмысленные сообщения в ответ на комментарии Наоми Кэмпбелл в Instagram.Напомним, что разница в возрасте между певцом и моделью составляет 23 года. Как известно, Кэмпбелл не привыкать к такой разнице в возрасте с мужчинами. Ее бывший ухажер, музыкант Визкид, был младше девушки на 20 лет, а до этого модель состояла в отношениях с рэпером Скепте, старше которого была на 13 лет.