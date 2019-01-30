48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним певцом Лиамом Пейном
Известная модель Наоми Кэмпбелл завела роман с 25-летним музыкантом Лиамом Пейном. Они были замечены журналистами во время совместного похода на концерт.
48-летняя Кэмпбелл в сопровождении нового молодого человека посетила концерт Давидо, который состоялся в Лондонском клубе. Модель и музыкант старались не афишировать своих отношений, однако папарацци удалось словить момент во время объятий новоиспеченной пары.
В Сети пользователи давно подозревали, что между молодыми людьми существуют романтические отношения. Бывший участник группы One Direction оставлял недвусмысленные сообщения в ответ на комментарии Наоми Кэмпбелл в Instagram.
Напомним, что разница в возрасте между певцом и моделью составляет 23 года. Как известно, Кэмпбелл не привыкать к такой разнице в возрасте с мужчинами. Ее бывший ухажер, музыкант Визкид, был младше девушки на 20 лет, а до этого модель состояла в отношениях с рэпером Скепте, старше которого была на 13 лет.
48-летняя Кэмпбелл в сопровождении нового молодого человека посетила концерт Давидо, который состоялся в Лондонском клубе. Модель и музыкант старались не афишировать своих отношений, однако папарацци удалось словить момент во время объятий новоиспеченной пары.
В Сети пользователи давно подозревали, что между молодыми людьми существуют романтические отношения. Бывший участник группы One Direction оставлял недвусмысленные сообщения в ответ на комментарии Наоми Кэмпбелл в Instagram.
Напомним, что разница в возрасте между певцом и моделью составляет 23 года. Как известно, Кэмпбелл не привыкать к такой разнице в возрасте с мужчинами. Ее бывший ухажер, музыкант Визкид, был младше девушки на 20 лет, а до этого модель состояла в отношениях с рэпером Скепте, старше которого была на 13 лет.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:51