АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним певцом Лиамом Пейном

Известная модель Наоми Кэмпбелл завела роман с 25-летним музыкантом Лиамом Пейном. Они были замечены журналистами во время совместного похода на концерт.

48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним певцом Лиамом Пейном

48-летняя Кэмпбелл в сопровождении нового молодого человека посетила концерт Давидо, который состоялся в Лондонском клубе. Модель и музыкант старались не афишировать своих отношений, однако папарацци удалось словить момент во время объятий новоиспеченной пары.

В Сети пользователи давно подозревали, что между молодыми людьми существуют романтические отношения. Бывший участник группы One Direction оставлял недвусмысленные сообщения в ответ на комментарии Наоми Кэмпбелл в Instagram.

Напомним, что разница в возрасте между певцом и моделью составляет 23 года. Как известно, Кэмпбелл не привыкать к такой разнице в возрасте с мужчинами. Ее бывший ухажер, музыкант Визкид, был младше девушки на 20 лет, а до этого модель состояла в отношениях с рэпером Скепте, старше которого была на 13 лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sensight продемонстрировала электронный
Яна Рудковская показала архивное фото
Надежда Толоконникова призналась в
Екатерина Андреева показала в Instagram
У Алексея Воробьева стрижка и
Американский телеканал SyFy представит
Татьяна Навка вернулась с Мальдив и
Основной акционер Petropavlovsk Кенес
Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону пытались
В России подорожали автомобили Datsun
В Москве врачи извлекли из 11-летнего
Стало известно, какие женщины являются
48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с
Skoda продлевает систему скидок до
Регина Тодоренко и Влад Лисовец
Человечество охватит пандемия
Kaiyun Motors представила самый дешевый
Спикеру парламента ДНР Пургину отказали
Гвинет Пэлтроу судят за быструю езду на
"Роскосмос" представил фото
Лиза и Гарри Галкины получили в подарок
«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta
В Сети появилось видео точного
Андрей Макаревич поддержал сына на
Сергей Шнуров посвятил стих российскому
Иван Телегин появился на съемках шоу
Исследователи решили выяснить, чем
Победитель «Битвы экстрасенсов»
Россия и США могут начать миссию на
В Екатеринбурге в заброшенной больнице
Просмотреть все новости