Регина Тодоренко и Влад Лисовец приступили к съемкам второго сезона телешоу «Мейкаперы»
Влад Лисовец в соцсети Instagram сообщил поклонникам, что уже стартовала съемка второго сезона телешоу «Мейкаперы». Свой пост эксперт моды сопроводил снимком, на котором он запечатлен вместе со своей коллегой по программе Региной Тодоренко.
На фото стилист запечатлен в черных брюках и зеленом пиджаке, а Тодоренко - в костюме горчичного цвета. Подписчики признались, что с нетерпением ждут выхода в эфир второго сезона «Мейкаперов». Стоит отметить, что в прошедшем году зритель впервые увидел телешоу, в котором приняли участие 40 визажистов. В каждой программе участники должны были выполнить творческое задание, связанное с макияжем. Их работу оценивали шесть профессионалов из индустрии красоты. Ведущими шоу были Влад Лисовец, Регина Тодоренко, а также Диля Долинская.
Победительница первого сезона программы стала Екатерина Бобкова, получившая контракт с L’Oreal, поездку в Канны, а также приз в размере 1 000 000 руб. Дата премьеры второго сезона «Мейкаперы» пока неизвестна.
На фото стилист запечатлен в черных брюках и зеленом пиджаке, а Тодоренко - в костюме горчичного цвета. Подписчики признались, что с нетерпением ждут выхода в эфир второго сезона «Мейкаперов». Стоит отметить, что в прошедшем году зритель впервые увидел телешоу, в котором приняли участие 40 визажистов. В каждой программе участники должны были выполнить творческое задание, связанное с макияжем. Их работу оценивали шесть профессионалов из индустрии красоты. Ведущими шоу были Влад Лисовец, Регина Тодоренко, а также Диля Долинская.
Победительница первого сезона программы стала Екатерина Бобкова, получившая контракт с L’Oreal, поездку в Канны, а также приз в размере 1 000 000 руб. Дата премьеры второго сезона «Мейкаперы» пока неизвестна.