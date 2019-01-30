Регина Тодоренко и Влад Лисовец приступили к съемкам второго сезона телешоу «Мейкаперы»

На фото стилист запечатлен в черных брюках и зеленом пиджаке, а Тодоренко - в костюме горчичного цвета. Подписчики признались, что с нетерпением ждут выхода в эфир второго сезона «Мейкаперов». Стоит отметить, что в прошедшем году зритель впервые увидел телешоу, в котором приняли участие 40 визажистов. В каждой программе участники должны были выполнить творческое задание, связанное с макияжем. Их работу оценивали шесть профессионалов из индустрии красоты. Ведущими шоу были Влад Лисовец, Регина Тодоренко, а также Диля Долинская.Победительница первого сезона программы стала Екатерина Бобкова, получившая контракт с L’Oreal, поездку в Канны, а также приз в размере 1 000 000 руб. Дата премьеры второго сезона «Мейкаперы» пока неизвестна.