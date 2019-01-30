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Сергей Шнуров посвятил стих российскому обладателю «Порно-Оскара»

Знаменитый эпатажный певец Сергей Шнуров в своем аккаунте Instagram опубликовал свое очередное стихотворение. На это раз он посвятил его Алексею Маетному, который получил награду «Порно-Оскар» на церемонии AVN Awards. Премия состоялась в прошлую субботу в Лос-Анджелес, США.

Сергей Шнуров посвятил стих российскому обладателю «Порно-Оскара»

В своем рифмованном тексте Сергей Шнуров сравнил достижение порно актера с хоккеистами, и призвал государство наградить его дорогим подарком, как это произошло на Олимпиаде в Пхенчхане. При этом текст был сочинен в привычной для Шнурова нецензурной манере.

Отметим, что AVN Awards – это ежегодная церемония награждения актеров, которые работают в студиях по производству кино для взрослых.

Алексей Маетный трудится в Санкт-Петербурге порноактером, в этой среде у него есть свой псевдоним: Markus Dupree. Его кандидатура была выдвинута в 26 номинациях. За всю его карьеру это пятая статуэтка, которую он выиграл в номинации «Лучшая сцена втроем», где кроме него участвовали еще две женщины.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:52

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Комментарии Пользователей
Комментатор Сегодня, 16:23
Дайте ему…

С. Ш.

Чем он хуже, чем хотя б Киркоров?
И отец и мать – из россиян,
Чисто русский у Сереги норов,
И по фейсу видно – не с дворян.
По любому, он давно достойный.
Дайте ему званье, наконец.
И хоть кое-что и непристойно
Должен стать народным, как певец.
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