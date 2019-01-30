Сергей Шнуров посвятил стих российскому обладателю «Порно-Оскара»





В своем рифмованном тексте Сергей Шнуров сравнил достижение порно актера с хоккеистами, и призвал государство наградить его дорогим подарком, как это произошло на Олимпиаде в Пхенчхане. При этом текст был сочинен в привычной для Шнурова нецензурной манере.Отметим, что AVN Awards – это ежегодная церемония награждения актеров, которые работают в студиях по производству кино для взрослых.Алексей Маетный трудится в Санкт-Петербурге порноактером, в этой среде у него есть свой псевдоним: Markus Dupree. Его кандидатура была выдвинута в 26 номинациях. За всю его карьеру это пятая статуэтка, которую он выиграл в номинации «Лучшая сцена втроем», где кроме него участвовали еще две женщины.