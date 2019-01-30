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Kaiyun Motors представила самый дешевый новый электропикап Pickman

Китайская фирма Kaiyun Motors, занимающаяся производством современных бюджетных электрических автомобилей, представила самый дешевый новый электропикап Pickman. В Европу авто будут поставлять по цене, которая составляет 5 000 евро.

Kaiyun Motors представила самый дешевый новый электропикап Pickman


Реализации новой компактной грузовой версии авто начнутся уже в текущем году. Бюджетная вариация электропикапа также будет продаваться в рамках американского авторынка за $5 700. Китайские автопроизводители в Соединённых Штатах планируют продать не менее 10 000 единиц авто. Создатели нового электромобиля заявили, что американские версии пикапа оснащаются местами для оружия. В авто дополнительно усилили конструкцию.

Версия Kaiyun Pickman может с полным зарядом АКБ преодолеть примерно 120 км. Электрокар может разгоняться до 45 км/час. Пикап способен перевозить груз весом до 500 кг.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:34

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