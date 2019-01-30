"Роскосмос" представил фото двухъярусного вулкана на Курильских островах
"Роскосмос" обнародовал уникальное фото, которое сразу оказалось в центре общественного внимания. Российский космический летчик Сергей Рязанский представил общественности снимок самого масштабного действующего вулкана, который расположен на одном из необитаемых Курильских островов. Запечатлеть его удалось с борта Международной космической станции.
Космонавт опубликовал завораживающий снимок на своей странице в социальной сети. На фотографии запечатлен вулкан, именованный в честь российского моряка Петра Креницына. В высоту вулкан достигает более 1300 метров. Стоит отметить, что его нарекли вулканом в вулкане, так как вокруг него находится глубокое озеро.
В своем посте под фотографией Рязанский рассказал малоизвестные факты о вулкане и острове, на котором он расположен. Например, добраться до острова Онекотан можно только по воде, после чего придется преодолеть расстояние в 15 километров, поднимаясь в гору. Космонавт отметил, что те, кто не пожалеет сил на это путешествие, будет вознагражден невероятной красоты панорамой.
Космонавт опубликовал завораживающий снимок на своей странице в социальной сети. На фотографии запечатлен вулкан, именованный в честь российского моряка Петра Креницына. В высоту вулкан достигает более 1300 метров. Стоит отметить, что его нарекли вулканом в вулкане, так как вокруг него находится глубокое озеро.
В своем посте под фотографией Рязанский рассказал малоизвестные факты о вулкане и острове, на котором он расположен. Например, добраться до острова Онекотан можно только по воде, после чего придется преодолеть расстояние в 15 километров, поднимаясь в гору. Космонавт отметил, что те, кто не пожалеет сил на это путешествие, будет вознагражден невероятной красоты панорамой.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:16