"Роскосмос" представил фото двухъярусного вулкана на Курильских островах

Космонавт опубликовал завораживающий снимок на своей странице в социальной сети. На фотографии запечатлен вулкан, именованный в честь российского моряка Петра Креницына. В высоту вулкан достигает более 1300 метров. Стоит отметить, что его нарекли вулканом в вулкане, так как вокруг него находится глубокое озеро.В своем посте под фотографией Рязанский рассказал малоизвестные факты о вулкане и острове, на котором он расположен. Например, добраться до острова Онекотан можно только по воде, после чего придется преодолеть расстояние в 15 километров, поднимаясь в гору. Космонавт отметил, что те, кто не пожалеет сил на это путешествие, будет вознагражден невероятной красоты панорамой.