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«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta Sport выше миллиона рублей

Компания «АвтоВАЗ» подняла стоимость авто Lada Vesta Sport выше 1 миллиона рублей. Продажи данного транспортного средства стартуют с 31 января.

«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta Sport выше миллиона рублей

Сотрудники «АвтоВАЗ» оборудовали Lada Vesta Sport круиз-контролем, климат-контролем, мультифункциональным рулевым колесом, обогревом передних сидений и аудиосистемой, а также датчиком дождя. Кроме того, владельцам новинок предложат дополнительный пакет услуг Multimedia, тогда новый автомобиль обойдется покупателю дороже приблизительно на 36 тысяч рублей.

«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta Sport в конце 2018 года. Продажи данной модели запланированы на 31 января 2019 года. Но изначально они должны были начаться еще в ноябре прошлого года. Ранее компания предоставила своим покупателям скидки на все авто Lada, которые были выпущены в 2018 году. Люди желающие приобрести одну из этих машин смогут сэкономить от 30 до 185 тысяч рублей.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:06

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