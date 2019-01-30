«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta Sport выше миллиона рублей





Сотрудники «АвтоВАЗ» оборудовали Lada Vesta Sport круиз-контролем, климат-контролем, мультифункциональным рулевым колесом, обогревом передних сидений и аудиосистемой, а также датчиком дождя. Кроме того, владельцам новинок предложат дополнительный пакет услуг Multimedia, тогда новый автомобиль обойдется покупателю дороже приблизительно на 36 тысяч рублей.«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta Sport в конце 2018 года. Продажи данной модели запланированы на 31 января 2019 года. Но изначально они должны были начаться еще в ноябре прошлого года. Ранее компания предоставила своим покупателям скидки на все авто Lada, которые были выпущены в 2018 году. Люди желающие приобрести одну из этих машин смогут сэкономить от 30 до 185 тысяч рублей.