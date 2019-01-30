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Андрей Макаревич поддержал сына на премьерном показе фильма «Русский бес»

Известный певец и музыкант Андрей Макаревич поддержал сына на премьерном показе фильма «Русский бес». Основатель легендарной группы «Машина времени» мало общался с журналистами, предпочитая проводить его с наследником.

Андрей Макаревич поддержал сына на премьерном показе фильма «Русский бес»


В Москве на экране кинотеатра «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Русский бес», режиссёром которого стал уже известный Александр Константинопольский. Главную роль с картине получил Иван Макаревич, сын легендарного музыканта Андрея Макаревича, тоже присутствующего на премьере. Посетить мероприятие певец решил ради поддержки собственного наследника, продемонстрировав таким образом публике, что гордится его талантом и готов разделять радость от каждого достижения. К слову, позировать перед журналистами музыканту пришлось самому, так как Макаревич-младший практически всё время был занят за интервью.

Несмотря на огромное количество звёздной публики на премьере, Андрею Макаревичу всё же удалось пообщаться с сыном с глазу на глаз.



 
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Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 15:54

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