Андрей Макаревич поддержал сына на премьерном показе фильма «Русский бес»
Известный певец и музыкант Андрей Макаревич поддержал сына на премьерном показе фильма «Русский бес». Основатель легендарной группы «Машина времени» мало общался с журналистами, предпочитая проводить его с наследником.
В Москве на экране кинотеатра «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Русский бес», режиссёром которого стал уже известный Александр Константинопольский. Главную роль с картине получил Иван Макаревич, сын легендарного музыканта Андрея Макаревича, тоже присутствующего на премьере. Посетить мероприятие певец решил ради поддержки собственного наследника, продемонстрировав таким образом публике, что гордится его талантом и готов разделять радость от каждого достижения. К слову, позировать перед журналистами музыканту пришлось самому, так как Макаревич-младший практически всё время был занят за интервью.
Несмотря на огромное количество звёздной публики на премьере, Андрею Макаревичу всё же удалось пообщаться с сыном с глазу на глаз.
В Москве на экране кинотеатра «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Русский бес», режиссёром которого стал уже известный Александр Константинопольский. Главную роль с картине получил Иван Макаревич, сын легендарного музыканта Андрея Макаревича, тоже присутствующего на премьере. Посетить мероприятие певец решил ради поддержки собственного наследника, продемонстрировав таким образом публике, что гордится его талантом и готов разделять радость от каждого достижения. К слову, позировать перед журналистами музыканту пришлось самому, так как Макаревич-младший практически всё время был занят за интервью.
Несмотря на огромное количество звёздной публики на премьере, Андрею Макаревичу всё же удалось пообщаться с сыном с глазу на глаз.
Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 15:54