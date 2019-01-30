Андрей Макаревич поддержал сына на премьерном показе фильма «Русский бес»

В Москве на экране кинотеатра «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Русский бес», режиссёром которого стал уже известный Александр Константинопольский. Главную роль с картине получил Иван Макаревич, сын легендарного музыканта Андрея Макаревича, тоже присутствующего на премьере. Посетить мероприятие певец решил ради поддержки собственного наследника, продемонстрировав таким образом публике, что гордится его талантом и готов разделять радость от каждого достижения. К слову, позировать перед журналистами музыканту пришлось самому, так как Макаревич-младший практически всё время был занят за интервью.Несмотря на огромное количество звёздной публики на премьере, Андрею Макаревичу всё же удалось пообщаться с сыном с глазу на глаз.