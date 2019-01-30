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В Екатеринбурге в заброшенной больнице обнаружили труп подростка

В Зеленой роще на территории Екатеринбурга обнаружили труп подростка. Тело нашли в стенах здания местной заброшенной больницы.

В Екатеринбурге в заброшенной больнице обнаружили труп подростка


Найденному подростку, согласно поученным данным, около семнадцати лет. Место происшествие уже осмотрели представители следственной группы. Признаки криминальной смерти обнаружены не были. В настоящее время выясняются причины смерти. По итогам проведённой проверки соответствующие органы позднее примут дальнейшее процессуальное решение.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:21

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