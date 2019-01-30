В Екатеринбурге в заброшенной больнице обнаружили труп подростка
В Зеленой роще на территории Екатеринбурга обнаружили труп подростка. Тело нашли в стенах здания местной заброшенной больницы.
Найденному подростку, согласно поученным данным, около семнадцати лет. Место происшествие уже осмотрели представители следственной группы. Признаки криминальной смерти обнаружены не были. В настоящее время выясняются причины смерти. По итогам проведённой проверки соответствующие органы позднее примут дальнейшее процессуальное решение.
Найденному подростку, согласно поученным данным, около семнадцати лет. Место происшествие уже осмотрели представители следственной группы. Признаки криминальной смерти обнаружены не были. В настоящее время выясняются причины смерти. По итогам проведённой проверки соответствующие органы позднее примут дальнейшее процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:21