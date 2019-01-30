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В Хабаровске обнаружен расчленённый труп мужчины

В Хабаровске возле рынка в посёлке Берёзовка местными жителями был обнаружен расчленённый труп мужчины. Личность погибшего устанавливают правоохранительные органы города.
В Хабаровске обнаружен расчленённый труп мужчины

30 января в Краснофлотском районе на севере Хабаровска жителями посёлка Берёзовка было обнаружено тело мёртвого мужчины. По сообщению очевидцев, погибший является совершеннолетним, судя по внешнему виду. На трупе есть признаки насильственной смерти. Предварительно, тело было разрублено на части.

По месту происшествия выехал наряд полиции, которой предстоит выяснить обстоятельства смерти хабаровчанина. Личности погибшего и предполагаемого преступника пока не выявлены. Ведётся следствие.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:12

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