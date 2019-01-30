Иван Телегин появился на съемках шоу "Голос. Дети", чтобы поддержать супругу Пелагею

Новый сезон программы "Голос. Дети" обещает быть очень интересным. Так, в роли наставницы оказалась исполнительница Светлана Лобода. В российском проекте звезда впервые, но у нее есть подобный опыт благодаря участию в украинской версии шоу. К исполнительнице присоединится также Валерий Меладзе.Пелагея не смогла отказаться от предложения организаторов программы, и поэтому зрители снова увидят ее в кресле наставника. У певицы хороший опыт работы с талантливыми детьми. Это неудивительно, учитывая, что Иван Телегин и Пелагея воспитывают дочку Таисию.Спортсмен нашел время и пришел на съемки "Голос. Дети", чем очень порадовал избранницу. На опубликованном знаменитостью кадре пара выглядит очень счастливой. Подписчики хоккеиста оставили множество положительных отзывов, обратив внимание на то, что супруги стараются всегда поддерживать друг друга, несмотря ни на что.