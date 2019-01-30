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Исследователи решили выяснить, чем отличается досуг женатых и холостых людей

Исследователи из американского бюро по переписи населения провели массовый опрос, который показал, чем отличается досуг женатых и холостых людей. В итоге выяснилось, что люди в браке тратят на себя и свое самосовершенствование намного меньше времени.
Исследователи решили выяснить, чем отличается досуг женатых и холостых людей

Чтобы узнать, как люди проводят свое свободное время, сотрудники бюро опросили около 26 000 человек. Опрос показал, что холостые люди могут позволить себе заниматься своим развитием и образованием на 52 минуты в сутки больше, чем женатые. А своим любимым хобби они могут спокойно заниматься 56 минут в сутки. В то время, как у женатых остается на это только 4 минуты. Что касается ухода за собой и полноценного сна, то и здесь одинокие люди лидируют, ведь тратят на это на 43 минуты больше.

Те, кто состоит в браке, занимаются уборкой и прочими домашними делами на 41 минуту больше, а на работу у них уходит почти 4 часа. Холостякам же в этом смысле повезло сильнее: работа чуть более 3,5 часов, а на занятие спортом у них больше времени, аж 40 минут. Однако по приоритетам все опрошенные практически схожи. Самым важным для всех является сон и уход за собой. Быт, спорт и работа вышли на второй план. Примечательно, что очень низкий процент акцентировал свое внимание на еде, пишет "ПолитЭксперт".



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:40

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