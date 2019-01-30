Исследователи решили выяснить, чем отличается досуг женатых и холостых людей
Исследователи из американского бюро по переписи населения провели массовый опрос, который показал, чем отличается досуг женатых и холостых людей. В итоге выяснилось, что люди в браке тратят на себя и свое самосовершенствование намного меньше времени.
Чтобы узнать, как люди проводят свое свободное время, сотрудники бюро опросили около 26 000 человек. Опрос показал, что холостые люди могут позволить себе заниматься своим развитием и образованием на 52 минуты в сутки больше, чем женатые. А своим любимым хобби они могут спокойно заниматься 56 минут в сутки. В то время, как у женатых остается на это только 4 минуты. Что касается ухода за собой и полноценного сна, то и здесь одинокие люди лидируют, ведь тратят на это на 43 минуты больше.
Те, кто состоит в браке, занимаются уборкой и прочими домашними делами на 41 минуту больше, а на работу у них уходит почти 4 часа. Холостякам же в этом смысле повезло сильнее: работа чуть более 3,5 часов, а на занятие спортом у них больше времени, аж 40 минут. Однако по приоритетам все опрошенные практически схожи. Самым важным для всех является сон и уход за собой. Быт, спорт и работа вышли на второй план. Примечательно, что очень низкий процент акцентировал свое внимание на еде, пишет "ПолитЭксперт".
Чтобы узнать, как люди проводят свое свободное время, сотрудники бюро опросили около 26 000 человек. Опрос показал, что холостые люди могут позволить себе заниматься своим развитием и образованием на 52 минуты в сутки больше, чем женатые. А своим любимым хобби они могут спокойно заниматься 56 минут в сутки. В то время, как у женатых остается на это только 4 минуты. Что касается ухода за собой и полноценного сна, то и здесь одинокие люди лидируют, ведь тратят на это на 43 минуты больше.
Те, кто состоит в браке, занимаются уборкой и прочими домашними делами на 41 минуту больше, а на работу у них уходит почти 4 часа. Холостякам же в этом смысле повезло сильнее: работа чуть более 3,5 часов, а на занятие спортом у них больше времени, аж 40 минут. Однако по приоритетам все опрошенные практически схожи. Самым важным для всех является сон и уход за собой. Быт, спорт и работа вышли на второй план. Примечательно, что очень низкий процент акцентировал свое внимание на еде, пишет "ПолитЭксперт".
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:40