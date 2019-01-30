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Полина Гагарина на гастролях в КНР начала учить китайский язык

Полина Гагарина в рамках гастролей начала учить китайский язык. Российская певица в Instagram выложила совместный снимок со своим преподавателем.

Полина Гагарина на гастролях в КНР начала учить китайский язык


Гагарина отправилась в очередной тур по Китаю. В ходе гастролей певица решила изучить китайский язык, взяв несколько уроков у специалиста. Под выложенным снимком Гагарина написала, что во время урока китайского языка, преподаватель её похвалил, однако ей кажется, что это было сделано из вежливости.

Полина Гагарина на гастролях в КНР начала учить китайский язык


По всей видимости, певица в настоящее время пребывает на территории городского округа Чанша. Фотографии из Китая Полина Гагарина выкладывает уже в течение нескольких дней. Данная поездка стала неожиданностью для фанатов, так как певица не говорила об этом туре. Комментируя фотографии, поклонники пожелали Полине успехов, а также хорошего выступления.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:51

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