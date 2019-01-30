Полина Гагарина на гастролях в КНР начала учить китайский язык





Гагарина отправилась в очередной тур по Китаю. В ходе гастролей певица решила изучить китайский язык, взяв несколько уроков у специалиста. Под выложенным снимком Гагарина написала, что во время урока китайского языка, преподаватель её похвалил, однако ей кажется, что это было сделано из вежливости.По всей видимости, певица в настоящее время пребывает на территории городского округа Чанша. Фотографии из Китая Полина Гагарина выкладывает уже в течение нескольких дней. Данная поездка стала неожиданностью для фанатов, так как певица не говорила об этом туре. Комментируя фотографии, поклонники пожелали Полине успехов, а также хорошего выступления.