Победитель «Битвы экстрасенсов» Владимир Муранов оставался в шоу под угрозой штрафа





Сначала Муранов не хотел пробовать свои силы в эзотерической передаче, так как способности целителя казались ему далекими от экстрасенсорики. Однако его уговорили начать сниматься в шоу. «Попав туда, я понял, что к чему, и хотел убежать», – говорит победитель проекта.Он хотел уйти не один раз, однако знал, что участнику, который выбывает досрочно, грозил штраф в 0,5 млн руб. Поэтому Муранов продолжал участие до конца.