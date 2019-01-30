Победитель «Битвы экстрасенсов» Владимир Муранов оставался в шоу под угрозой штрафа
Победитель сезона «Битвы экстрасенсов» 2009 года Владимир Муранов рассказал подробности участия в телепроекте. Целитель признался, что на ТВ ему не понравилось. Он хотел покинуть телешоу, однако его остановил большой штраф.
Сначала Муранов не хотел пробовать свои силы в эзотерической передаче, так как способности целителя казались ему далекими от экстрасенсорики. Однако его уговорили начать сниматься в шоу. «Попав туда, я понял, что к чему, и хотел убежать», – говорит победитель проекта.
Он хотел уйти не один раз, однако знал, что участнику, который выбывает досрочно, грозил штраф в 0,5 млн руб. Поэтому Муранов продолжал участие до конца.
Сначала Муранов не хотел пробовать свои силы в эзотерической передаче, так как способности целителя казались ему далекими от экстрасенсорики. Однако его уговорили начать сниматься в шоу. «Попав туда, я понял, что к чему, и хотел убежать», – говорит победитель проекта.
Он хотел уйти не один раз, однако знал, что участнику, который выбывает досрочно, грозил штраф в 0,5 млн руб. Поэтому Муранов продолжал участие до конца.
ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 15:31