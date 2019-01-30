Россия и США могут начать миссию на Венеру в августе 2026 года





Слухи о том, что совместная миссия России и США на Венеру может сорваться, появились после того, как NASA отменило запланированный визит руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Теперь же российские эксперты заговорили о предварительной возможной дате запуска межпланетной станции «Венера-Д», но с уточнением, что данные пока не являются официальными и окончательными. Согласно докладу сотрудника бюро «Марс» Александра Гаммала, наиболее подходящим периодом для начала миссии станет август 2026 года, что позволит обеим сторонам сократить расходы на выведение аппарата и его последующее торможение. Эксперт назвал озвученный срок оптимальным для старта, но не точным.Ранее миссия на Венеру уже оказывалась под угрозой срыва в 2014 году из-за событий на территории Украины. Тогда проект был приостановлен, но уже в 2015-м Россия и США приняли решение возобновить его в полном объёме.