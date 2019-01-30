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BQ в России представила две недорогих версии смартфона BQ-5514G Strike Power

Компания BQ в России представила две недорогих версии смартфона с увеличенной автономностью. Уже начались продажи модификации BQ-5514G Strike Power, а также её 4G-вариации.

BQ в России представила две недорогих версии смартфона BQ-5514G Strike Power


По внешним признакам устройства являются полностью идентичными. Их начинка также схожа. Устройства получили широкоформатный экран 18:9, АКБ на 5 000 мАч, которая позволяет работать смартфонам до трёх дней в автономном режиме. Модели поставляют с «операционкой» Android Oreo. IPS-экран Incell на 5,45-дюймов получил закруглённые углы. Дисплей имеет следующее разрешение - 1440х720 рх. Большую прочность и надёжность обеспечивает задняя крышка, выполненная из металла. Тыльная панель оснащается сканером отпечатков пальцев. Старшей версией поддерживается 4G. Новинки получили различные процессоры. Младшее устройство оснащается четырёхъядерным MediaTek MT6580P. Его брат получил продвинутый процессор MT6739, позволяющий двум SIM-картам сразу работать в 3G и 4G сетях.

В официальных интернет-магазинах производителя 4G-модификация предлагается по цене в 6 990 рублей. При этом младшая версия будет стоить 6 490 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:49

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