Экс-лидер "Pink Floyd" Дэвид Гилмор продаст на аукционе свою коллекцию из 120 гитар





Дэвид Гилмор владеет такими моделями гитар, как Fender, Telecasters, Broadcasters, Esquires и Stratocasters. Среди них имеются довольно редкие экземпляры, например, Stratocaster Black 1969 года, на которой играл сам музыкант вовремя записи самых популярных альбомов группы "Pink Floyd". Стоимость всей коллекции составит приблизительно 150 тысяч долларов, которые Дэвид Гилмор собирается отдать на благотворительность.Бывший лидер группы "Pink Floyd" в одном из недавних интервью заявил, что его гитары очень хорошие. Они уже не раз окупили свою стоимость, но пришло время их продать. Ведь данный музыкальный инструмент создан для того, что на нем играли. При этом Дэвид Гилмор признается, что ему будет грустно смотреть, как его гитары уходят с молотка. В конце он добавил, что возможно, он потом выкупит у новых владельцев несколько инструментов для себя.