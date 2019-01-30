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Новый накопитель Seagate Game Drive для PS4 вмещает 2 ТБ данных

Новый накопитель версии Seagate Game Drive, предназначенный для PS4, может вмещать 2 ТБ данных. Модель официально лицензировала фирма Sony Interactive Entertainment под использование игровой консоли.

Новый накопитель Seagate Game Drive для PS4 вмещает 2 ТБ данных


Ёмкость внешнего жёсткого диска составляет 2 ТБ. Приставка подключается за счёт порта USB 3.0. Данный интерфейс применяется для подачи питания. Вследствие этого не понадобится помощь дополнительного источника. Касательно официальной совместимости с любой версией PS4 свидетельствует соответствующий логотип, который изображён на поверхности лицевой панели Game Drive. Консолью в случае подсоединения к USB-порту автоматически обнаруживается устройство и осуществляется его подключение. Установочный процесс является утверждённым производителем приставки. При этом отсутствуют какие-либо нарушения гарантии.

Новинка позволяет хранить примерно пятьдесят игр. Между тем, накопитель находится в корпусе чёрной расцветки. В поставочный комплект вошёл соединительный кабель. Новый диск накопителя предлагается по цене в $90.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:09

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