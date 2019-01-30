Новый накопитель Seagate Game Drive для PS4 вмещает 2 ТБ данных





Ёмкость внешнего жёсткого диска составляет 2 ТБ. Приставка подключается за счёт порта USB 3.0. Данный интерфейс применяется для подачи питания. Вследствие этого не понадобится помощь дополнительного источника. Касательно официальной совместимости с любой версией PS4 свидетельствует соответствующий логотип, который изображён на поверхности лицевой панели Game Drive. Консолью в случае подсоединения к USB-порту автоматически обнаруживается устройство и осуществляется его подключение. Установочный процесс является утверждённым производителем приставки. При этом отсутствуют какие-либо нарушения гарантии.Новинка позволяет хранить примерно пятьдесят игр. Между тем, накопитель находится в корпусе чёрной расцветки. В поставочный комплект вошёл соединительный кабель. Новый диск накопителя предлагается по цене в $90.