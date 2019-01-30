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Уфологи нашли фрагменты НЛО, потерпевшего крушение в ледниках Антарктиды

Зарубежные уфологи утверждают, что нашли фрагменты потерпевшего крушение НЛО в ледниках Антарктиды. Эксперты заметили дискообразный объект довольно крупных размеров на новых снимках поверхности материка, в частности горного хребта Эрнеста Шеклтона.

Уфологи нашли фрагменты НЛО, потерпевшего крушение в ледниках Антарктиды


Западные уфологи заявили о феноменальной, по их мнению, находке останков потерпевшего крушение НЛО в ледниках Антарктиды. При анализе последних фотографий местности материка, в районе горного хребта Эрнеста Шеклтона специалисты заметили чётко выделяющийся на белом фоне тёмный объект. Изучив его в увеличенном масштабе эксперты тут же пришли к выводу, что это ни что иное, как самый настоящий инопланетный корабль. Дело в том, что аппарат по очертаниям очень схож с огромным диском, размеры которого примерно составляют более 140 метров в длину и почти 70 метров в ширину.

По версии уфологов, НЛО мог потерпеть крушение над Антарктидой, после чего упал на материк, воткнувшись ребром дискообразного аппарата в ледяную поверхность. Кроме того, имеются предположения, что падение инопланетного корабля произошло не так давно, ведь на снимках той же местности, датируемых 70-м годом минувшего столетия, посторонних объектов не фиксировалось.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:36

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