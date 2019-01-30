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Ольга Бузова носит кольцо, которое ей подарил Тарасов

Ольга Бузова обрела свою популярность после того, как развелась с Дмитрием Тарасовым.

Два года страна обсуждает скандальный развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. А сами они пока не назвали конкретной причины, почему им не удалось сохранить брак, тем самым они оставили очень много вопросов, которые обдумывают подписчики.

Ольга Бузова носит кольцо, которое ей подарил Тарасов

Кто-то утверждает, что Ольга виновата в разводе, ведь ходили слухи о связи ведущей "Дома-2" и Дмитрия Нагиева.

Кто-то, наоборот, обвиняет Тарасова, ведь он долго не горевал и женился на модели Анастасии Костенко, а данным фактом спровоцировал слухи о том, что они были знакомы, когда ещё парень был женат.

Накануне Ольгу Бузову заподозрили во лжи. Ведущая "Дома-2" выставила к себе в Instagram фото, на котором отчётливо виднеется кольцо, подаренное бывшим мужем на помолвку. Конечно, это бриллиантовое украшение стоит огромных денег.

Ольга Бузова носит кольцо, которое ей подарил Тарасов

Всё бы ничего, но Бузова говорила всем, что Тарасов отобрал после развода абсолютно всё, включая и это колечко, свадебные снимки с которым имеются в Instagram.

Большинство обвинили ведущую "Дома-2" в том, что она нагло обманывает своих верных подписчиков. А кто-то попросил её заняться своей жизнью и не напоминать о себе, ведь у Дмитрия уже давно есть своя семья и ребёнок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:05

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