Ирина Дубцова совершила вертолетную прогулку над Лос-Анджелесом
На странице Ирины Дубцовой в соцсети Instagram появился новый пост. Исполнительница показала своим поклонникам вертолетную прогулку над Лос-Анджелесом.
Ирина Дубцова часто делает публикации социальных сетях. Певица любит общаться с подписчиками и рассказывать им, что у нее нового в жизни. Несколько часов назад исполнительница в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлена ее прогулка на вертолете. В качестве музыкального сопровождения певица выбрала одну из собственных песен. В комментарии к посту Ирина Дубцова написала: "Большая прогулка по небу над Лос Анджелесом".
Данная публикация перевела в восторг преданных поклонников исполнительницы. Они начали писать: "Ирина, спасибо Вам за экскурсию! Очень круто!", "Музыка подобрана классная", "Ой как классно, и как красиво!!", "Ооочень круто! При просмотре дух захватывает!", "Ничего себе красотища!!! Ира, ты супер!!!". Всего за несколько часов новый пост Ирины Дубцовой успели просмотреть более 285 тысяч пользователей Сети.
Ирина Дубцова часто делает публикации социальных сетях. Певица любит общаться с подписчиками и рассказывать им, что у нее нового в жизни. Несколько часов назад исполнительница в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлена ее прогулка на вертолете. В качестве музыкального сопровождения певица выбрала одну из собственных песен. В комментарии к посту Ирина Дубцова написала: "Большая прогулка по небу над Лос Анджелесом".
Данная публикация перевела в восторг преданных поклонников исполнительницы. Они начали писать: "Ирина, спасибо Вам за экскурсию! Очень круто!", "Музыка подобрана классная", "Ой как классно, и как красиво!!", "Ооочень круто! При просмотре дух захватывает!", "Ничего себе красотища!!! Ира, ты супер!!!". Всего за несколько часов новый пост Ирины Дубцовой успели просмотреть более 285 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:47