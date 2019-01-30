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Ирина Дубцова совершила вертолетную прогулку над Лос-Анджелесом

На странице Ирины Дубцовой в соцсети Instagram появился новый пост. Исполнительница показала своим поклонникам вертолетную прогулку над Лос-Анджелесом.

Ирина Дубцова совершила вертолетную прогулку над Лос-Анджелесом

Ирина Дубцова часто делает публикации социальных сетях. Певица любит общаться с подписчиками и рассказывать им, что у нее нового в жизни. Несколько часов назад исполнительница в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлена ее прогулка на вертолете. В качестве музыкального сопровождения певица выбрала одну из собственных песен. В комментарии к посту Ирина Дубцова написала: "Большая прогулка по небу над Лос Анджелесом".

Ирина Дубцова совершила вертолетную прогулку над Лос-Анджелесом

Данная публикация перевела в восторг преданных поклонников исполнительницы. Они начали писать: "Ирина, спасибо Вам за экскурсию! Очень круто!", "Музыка подобрана классная", "Ой как классно, и как красиво!!", "Ооочень круто! При просмотре дух захватывает!", "Ничего себе красотища!!! Ира, ты супер!!!". Всего за несколько часов новый пост Ирины Дубцовой успели просмотреть более 285 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:47

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