Мама Игоря Сорина купила бывшему мужу квартиру





Оказывается, что через некоторое время после смерти сына муж Райберг решил уйти из семьи. У него была молодая любовница, которая родила ему ребенка. Чтобы паре было где жить, мама Сорина заняла денег на жилье для них. После этого у отца певца родился еще один ребенок, но отношения не сложились.Зато мать экс-участника «Иванушек» смогла найти свое счастье. Уже 18 лет женщина находится в отношениях с мужчиной, и в свои 74 года чувствует себя очень хорошо. При этом Райберг признается, что хоть сначала и не могла простить мужу предательство, со временем перестала таить на него обиду.