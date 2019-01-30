Мама Игоря Сорина купила бывшему мужу квартиру
Стало известно, что мама экс-солиста «Иванушек International» Игоря Сорина, который скончался в 1998 году, купила своему бывшему мужу квартиру. Об этом рассказала сама Светлана Райберг.
Оказывается, что через некоторое время после смерти сына муж Райберг решил уйти из семьи. У него была молодая любовница, которая родила ему ребенка. Чтобы паре было где жить, мама Сорина заняла денег на жилье для них. После этого у отца певца родился еще один ребенок, но отношения не сложились.
Зато мать экс-участника «Иванушек» смогла найти свое счастье. Уже 18 лет женщина находится в отношениях с мужчиной, и в свои 74 года чувствует себя очень хорошо. При этом Райберг признается, что хоть сначала и не могла простить мужу предательство, со временем перестала таить на него обиду.
Оказывается, что через некоторое время после смерти сына муж Райберг решил уйти из семьи. У него была молодая любовница, которая родила ему ребенка. Чтобы паре было где жить, мама Сорина заняла денег на жилье для них. После этого у отца певца родился еще один ребенок, но отношения не сложились.
Зато мать экс-участника «Иванушек» смогла найти свое счастье. Уже 18 лет женщина находится в отношениях с мужчиной, и в свои 74 года чувствует себя очень хорошо. При этом Райберг признается, что хоть сначала и не могла простить мужу предательство, со временем перестала таить на него обиду.
ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:50