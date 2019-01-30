АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

Мама Игоря Сорина купила бывшему мужу квартиру

Стало известно, что мама экс-солиста «Иванушек International» Игоря Сорина, который скончался в 1998 году, купила своему бывшему мужу квартиру. Об этом рассказала сама Светлана Райберг.
Мама Игоря Сорина купила бывшему мужу квартиру

Оказывается, что через некоторое время после смерти сына муж Райберг решил уйти из семьи. У него была молодая любовница, которая родила ему ребенка. Чтобы паре было где жить, мама Сорина заняла денег на жилье для них. После этого у отца певца родился еще один ребенок, но отношения не сложились.

Зато мать экс-участника «Иванушек» смогла найти свое счастье. Уже 18 лет женщина находится в отношениях с мужчиной, и в свои 74 года чувствует себя очень хорошо. При этом Райберг признается, что хоть сначала и не могла простить мужу предательство, со временем перестала таить на него обиду.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-лидер "Pink Floyd" Дэвид Гилмор
В Хабаровске обнаружен расчленённый
Новый накопитель Seagate Game Drive для
Ольга Бузова носит кольцо, которое ей
Мадонна стыдилась своей самодельной
Полина Гагарина на гастролях в КНР
Мама Игоря Сорина купила бывшему мужу
BQ в России представила две недорогих
Ирина Дубцова совершила вертолетную
Три раритетных Bugatti бельгийского
Портал GSMarena выложил полный список
Уфологи нашли фрагменты НЛО,
Ученые испытают новый неопрен для
Олег Газманов рассказал фантам о любви
Айза Анохина показала в Instagram
Noctua презентовала обновленную
Киркоров и Лазарев могут не попасть на
Башаров после инцидента с избиеним
В Испании таинственный НЛО пытался
В США на Apple подали в суд с
Fidelity запустят службу для хранения
Ясновидящая Марианна Абравитова
«Зенит» нашёл замену Кокорину за 10 млн
Лера Кудрявцева призналась, что готова
Коллективная ностальгия стимулирует
Ученые: Во Вселенной продолжает расти
В интернет попали шпионские фотографии
Бывшая ведущая «Орла и Решки» Натали
Похищение картины Куинджи поднимает
Александр Олешко борется с Игорем
Просмотреть все новости