Мадонна стыдилась своей самодельной одежды в молодости
Поп-дива Мадонна недавно опубликовала в Instagram редкое архивное фото и призналась многочисленным фанатам, что в молодости она очень стыдилась своей самодельной одежды. На снимке знаменитая певица позирует вместе с сестрой Паулой на выпускном в средней школе в платьях, которые они сами и сшили.
По словам знаменитости, в их небогатой католической семье, где росло 5 детей (у Мадонны было две сестры и три брата) не было средств на праздничную одежду для выпускного. Артистка написала, что ей с сестрой пришлось шить наряды из выкройки Butterick, она рада, что научилась пользоваться швейной машинкой, но тогда очень комплексовала из-за отсутствия купленных в магазине красивых платьев.
Мадонна обратила внимание подписчиков своего микроблога Instagram на то, что выпускные платья весьма скромные - без декольте и не обнажают колен. Это связано со строгими требованиями родителя звезды инженера-дизайнера Сильвио Чикконе.
Поклонники оценили публикацию знаменитости, отметив: в кадре эпатажная певица выглядит очень милой и скромной девушкой, а самодельное платье ей к лицу.
По словам знаменитости, в их небогатой католической семье, где росло 5 детей (у Мадонны было две сестры и три брата) не было средств на праздничную одежду для выпускного. Артистка написала, что ей с сестрой пришлось шить наряды из выкройки Butterick, она рада, что научилась пользоваться швейной машинкой, но тогда очень комплексовала из-за отсутствия купленных в магазине красивых платьев.
Мадонна обратила внимание подписчиков своего микроблога Instagram на то, что выпускные платья весьма скромные - без декольте и не обнажают колен. Это связано со строгими требованиями родителя звезды инженера-дизайнера Сильвио Чикконе.
Поклонники оценили публикацию знаменитости, отметив: в кадре эпатажная певица выглядит очень милой и скромной девушкой, а самодельное платье ей к лицу.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00