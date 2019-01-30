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Мадонна стыдилась своей самодельной одежды в молодости

Поп-дива Мадонна недавно опубликовала в Instagram редкое архивное фото и призналась многочисленным фанатам, что в молодости она очень стыдилась своей самодельной одежды. На снимке знаменитая певица позирует вместе с сестрой Паулой на выпускном в средней школе в платьях, которые они сами и сшили.

Мадонна стыдилась своей самодельной одежды в молодости

По словам знаменитости, в их небогатой католической семье, где росло 5 детей (у Мадонны было две сестры и три брата) не было средств на праздничную одежду для выпускного. Артистка написала, что ей с сестрой пришлось шить наряды из выкройки Butterick, она рада, что научилась пользоваться швейной машинкой, но тогда очень комплексовала из-за отсутствия купленных в магазине красивых платьев.

Мадонна обратила внимание подписчиков своего микроблога Instagram на то, что выпускные платья весьма скромные - без декольте и не обнажают колен. Это связано со строгими требованиями родителя звезды инженера-дизайнера Сильвио Чикконе.

Поклонники оценили публикацию знаменитости, отметив: в кадре эпатажная певица выглядит очень милой и скромной девушкой, а самодельное платье ей к лицу.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00

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