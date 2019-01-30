Мадонна стыдилась своей самодельной одежды в молодости

По словам знаменитости, в их небогатой католической семье, где росло 5 детей (у Мадонны было две сестры и три брата) не было средств на праздничную одежду для выпускного. Артистка написала, что ей с сестрой пришлось шить наряды из выкройки Butterick, она рада, что научилась пользоваться швейной машинкой, но тогда очень комплексовала из-за отсутствия купленных в магазине красивых платьев.Мадонна обратила внимание подписчиков своего микроблога Instagram на то, что выпускные платья весьма скромные - без декольте и не обнажают колен. Это связано со строгими требованиями родителя звезды инженера-дизайнера Сильвио Чикконе.Поклонники оценили публикацию знаменитости, отметив: в кадре эпатажная певица выглядит очень милой и скромной девушкой, а самодельное платье ей к лицу.