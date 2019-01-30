Башаров после инцидента с избиеним вместе с женой появился на премьере фильма «Русский бес»

Марат Башаров уже не в первый раз оказывается героем историй о рукоприкладстве в семье. Так, недавно его супруга Елизавета Шевыркова призналась журналистам, что побои со стороны мужа имели место быть и не единожды. Эту же информацию подтвердил и её брат, который рассказал, что сестра скрывала следы домашнего насилия даже от самых близких родственников, стараясь не выносить происходящее напоказ. Несмотря на бурную реакцию публики, сама супруга ведущего «Битвы экстрасенсов» уже не вспоминает о недавних событиях, а на днях Марат Башаров вместе с ней появился на премьере фильма «Русский бес» режиссёра Григория Константинопольского.Звёздная пара мило позировала журналистам на красной дорожке, а сама Шевыркова, родившая Башарову наследника, выглядела счастливой и любящей женой рядом с ним. Подобный инцидент с рукоприкладством уже случался между ведущим и его бывшей возлюбленной Екатериной Архаровой. Тогда ему пришлось публично извиниться перед ней на съёмках одной из телепередач.