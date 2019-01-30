АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

Башаров после инцидента с избиеним вместе с женой появился на премьере фильма «Русский бес»

Марат Башаров после инцидента с избиением вместе с женой появился на премьере фильма «Русский бес». Супруги мило улыбались на камеру, а сама Елизавета Шевыркова выглядела довольно жизнерадостной и счастливой.

Башаров после инцидента с избиеним вместе с женой появился на премьере фильма «Русский бес»


Марат Башаров уже не в первый раз оказывается героем историй о рукоприкладстве в семье. Так, недавно его супруга Елизавета Шевыркова призналась журналистам, что побои со стороны мужа имели место быть и не единожды. Эту же информацию подтвердил и её брат, который рассказал, что сестра скрывала следы домашнего насилия даже от самых близких родственников, стараясь не выносить происходящее напоказ. Несмотря на бурную реакцию публики, сама супруга ведущего «Битвы экстрасенсов» уже не вспоминает о недавних событиях, а на днях Марат Башаров вместе с ней появился на премьере фильма «Русский бес» режиссёра Григория Константинопольского.

Звёздная пара мило позировала журналистам на красной дорожке, а сама Шевыркова, родившая Башарову наследника, выглядела счастливой и любящей женой рядом с ним. Подобный инцидент с рукоприкладством уже случался между ведущим и его бывшей возлюбленной Екатериной Архаровой. Тогда ему пришлось публично извиниться перед ней на съёмках одной из телепередач.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Башаров после инцидента с избиеним
В Испании таинственный НЛО пытался
В США на Apple подали в суд с
Fidelity запустят службу для хранения
Ясновидящая Марианна Абравитова
«Зенит» нашёл замену Кокорину за 10 млн
Лера Кудрявцева призналась, что готова
Коллективная ностальгия стимулирует
Ученые: Во Вселенной продолжает расти
В интернет попали шпионские фотографии
Бывшая ведущая «Орла и Решки» Натали
Похищение картины Куинджи поднимает
Александр Олешко борется с Игорем
Российские истребители МиГ-31БМ будут
Ученые боятся эпидемии проказы из-за
Отдыхая на Бали, Кети Топурия показала
Андрей Малахов и Наталья Шкулева возят
Лия Ахеджакова резко высказалась о
Huawei представила смартфон среднего
Зеленый кофе способствует похудению
Разработчик приложений раскрыл
Украина не смогла продать в США
Бари Алибасов в шутку объявил себя
Участница «Дома-2» Милена Безбородова
Нюша выбирала имя для дочери, учитывая
«Теория Теслы»: Пирамиды способны к
Жанна Бадоева рассказала о съемках
Audi начала продажи спецверсии купе и
Планета Сатурн вращается быстрее Земли
Павел Воля нашел на пляже «Дюймовочку»
Просмотреть все новости