В США на Apple подали в суд с обвинением в прослушке
В американском Хьюстоне на компанию Apple подали в суд с обвинением в прослушке. Ошибка в приложении FaceTime открыла сотрудникам корпорации доступ к камере и микрофону устройств.
Как пишет "Слово и Дело", недавно общественности стало известно о баге в программе видеосвязи FaceTime, имеющейся на многих смартфонах iPhone и других гаджетах Apple. Во время совершения вызова, пока владелец устройства не ответил, третьим лицам открывался полный доступ к камере и микрофону, чтобы прослушивать собеседника.
Житель города Хьюстон Ларри Уильямс II заявил, будто Apple следили за ним во время дачи показаний под присягой. Американец обратился к юристу и подал на корпорацию в суд за халатное отношение к своим обязанностям.
По закону США производители несут перед клиентами ответственность во время разработки и реализации продукта. Истец требует должного возмещения нанесённого ущерба, однако сумма пока не оглашается.
Как пишет "Слово и Дело", недавно общественности стало известно о баге в программе видеосвязи FaceTime, имеющейся на многих смартфонах iPhone и других гаджетах Apple. Во время совершения вызова, пока владелец устройства не ответил, третьим лицам открывался полный доступ к камере и микрофону, чтобы прослушивать собеседника.
Житель города Хьюстон Ларри Уильямс II заявил, будто Apple следили за ним во время дачи показаний под присягой. Американец обратился к юристу и подал на корпорацию в суд за халатное отношение к своим обязанностям.
По закону США производители несут перед клиентами ответственность во время разработки и реализации продукта. Истец требует должного возмещения нанесённого ущерба, однако сумма пока не оглашается.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:36