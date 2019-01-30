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В США на Apple подали в суд с обвинением в прослушке

В американском Хьюстоне на компанию Apple подали в суд с обвинением в прослушке. Ошибка в приложении FaceTime открыла сотрудникам корпорации доступ к камере и микрофону устройств.
В США на Apple подали в суд с обвинением в прослушке

Как пишет "Слово и Дело", недавно общественности стало известно о баге в программе видеосвязи FaceTime, имеющейся на многих смартфонах iPhone и других гаджетах Apple. Во время совершения вызова, пока владелец устройства не ответил, третьим лицам открывался полный доступ к камере и микрофону, чтобы прослушивать собеседника.

Житель города Хьюстон Ларри Уильямс II заявил, будто Apple следили за ним во время дачи показаний под присягой. Американец обратился к юристу и подал на корпорацию в суд за халатное отношение к своим обязанностям.

По закону США производители несут перед клиентами ответственность во время разработки и реализации продукта. Истец требует должного возмещения нанесённого ущерба, однако сумма пока не оглашается.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:36

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