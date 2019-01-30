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Fidelity запустят службу для хранения криптовалюты в марте

Как заявили сотрудники FDAS (Fidelity Digital Asset Services), сервис для депозитов уже запущен для ограниченного количества клиентов. Официальный старт системы хранения криптовалюты назначен на март 2019 года.

Fidelity запустят службу для хранения криптовалюты в марте

Число клиентов компании пока ограничено. Разработка криптовалютной системы все еще продолжается. В ближайшем будущем Fidelity планирует наработать базу клиентов для дальнейшего долгосрочного сотрудничества, учитывая приоритеты и потребности каждого.

Известно, что первоочередной задачей подразделения является открытие хранилища для биткоинов. Сроки начала сотрудничества между FDAS и фирмами-брокерами пока не установлены.

Осенью прошлого года руководитель FDAS Том Джессоп сделал заявления, что компания готова сотрудничать еще как минимум с 5 популярными криптовалютами, если такая потребность будет у потенциальных клиентов. В данный момент Fidelity следит за тем, как развивается платформа рынка security tokens для осуществления проекта с его помощью.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:32

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