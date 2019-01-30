Fidelity запустят службу для хранения криптовалюты в марте





Число клиентов компании пока ограничено. Разработка криптовалютной системы все еще продолжается. В ближайшем будущем Fidelity планирует наработать базу клиентов для дальнейшего долгосрочного сотрудничества, учитывая приоритеты и потребности каждого.Известно, что первоочередной задачей подразделения является открытие хранилища для биткоинов. Сроки начала сотрудничества между FDAS и фирмами-брокерами пока не установлены.Осенью прошлого года руководитель FDAS Том Джессоп сделал заявления, что компания готова сотрудничать еще как минимум с 5 популярными криптовалютами, если такая потребность будет у потенциальных клиентов. В данный момент Fidelity следит за тем, как развивается платформа рынка security tokens для осуществления проекта с его помощью.