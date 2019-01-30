Три раритетных Bugatti бельгийского скульптора Августа Томассена выставят на аукционе





Скульптору уже неоднократно предлагали продать данные авто. Однако он не хотел этого сделать. Дочка Томассена отметила, что ее папа всю жизнь любил авто Bugatti за дизайн, а также использование современных технологий. Скульптор приобрёл три авто Bugatti в пятидесятых/шестидесятых годах. Он использовал данные машины, пока он был здоров и полон сил. Речь идёт о таких версиях, как: Type 49 Berline/Type 57 Cabriolet/Type 40 (1932/1937/1929 модельные года соответственно). В итоге данные машины стали для Томассена реликвией. По словам дочки, её отец не захотел продавать авто, даже когда в семье начались большие финансовые трудности. Августа закрыл Bugatti в сарае собственной студии, завалив при этом вход мешками, в которых находился песок.Теперь вследствие того, что скульптор стал очень стар и слаб здоровьем, он решил продать раритетные машины. В настоящее время общая стоимость данных транспортных средств составляет приблизительно $1 000 000.