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Портал GSMarena выложил полный список характеристик Xiaomi Mi 9

На портале GSMarena опубликованы самые полные характеристики смартфона Xiaomi Mi 9, который еще официально не представлен. Его презентация ожидается в начале весны или в конце зимы. Гаджет будет доступен в нескольких вариантах расцветки: белый, голубой, золотой и черный.
Портал GSMarena выложил полный список характеристик Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 будет работать на платформе Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10, а ответственный за полноценность этой работы является Snapdragon 855 на однокристальной системе. Что касается продолжительности, то ее обеспечит аккумулятор объемом в 3,5 тыс. мАч. Смартфон представлен в двух версиях объема памяти: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, без возможности ее расширения. На тыльной стороне корпуса, выполненной из стекла (Gorilla Glass 5), расположилась двойная камера с разрешением 48 и 12 мегапикселей, а фронтальная 24 мегапикселей, которая порадует любителей селфи.

Флагман Xiaomi Mi 9 получит Super AMOLED экран, диагональ которого составит 6,4 дюйма, а разрешение 1080 на 2280 с соотношением сторон 19:9. Также смартфон поддерживает функцию разблокировки по отпечатку пальца, который располагается под экраном. Еще к особенностям можно отнести отсутствие разъема для наушников, который заменили USB-портом Type-C. Аппарат поддерживает функцию NFC.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:39

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