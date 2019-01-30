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Ученые испытают новый неопрен для защиты от укусов акул

Ученые сообщили, что университет Австралии проводит тесты нового материала, который нужен для уменьшения влияния укуса акулы. Сотрудники Университета Флиндерс получили госфинансирование для испытания варианта неопрена, способного защитить от укуса ряда видов акул, включая белую.
Ученые испытают новый неопрен для защиты от укусов акул

Новинка направлена на уменьшение количества проколов костюмов пловцов от нападения акул. Это уменьшит потерю крови у человека. «Это, конечно, не защитит от всех травм, так как не предупредит переломы и прочие травмы, – делится Чарли Хуверенс. – Считается, что большинство летальных исходов от укуса зависит от потери крови, из-за чего возможность уменьшить ее вместе с экстренным ответом снизит количество смертельных случаев и травм от встречи с хищниками».

Хотя укусы акул сегодня встречаются не очень часто, многие люди переживают об этом. Это может приводить не только к физическим проблемам, но и вызывать психологические и социальные последствия. Из-за этого ученые продолжают разрабатывать новые методы снижения рисков укусов и получать лучшую эффективность продуктов.

Ранее стало известно, что в 2018 году во всем мире акулы нападали на человека значительно реже.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:30

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