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Ясновидящая Марианна Абравитова пророчит Дмитрию Шепелеву брак и рождение детей

Ясновидящая Марианна Абравитова пророчит известному ведущему Дмитрию Шепелеву скорые перемены в личной жизни. Также она сообщила, что у телеведущего будет свадьба и родятся дети.

Ясновидящая Марианна Абравитова пророчит Дмитрию Шепелеву брак и рождение детей

После того, как из жизни ушла возлюбленная Дмитрия Шепелева Жанна Фриске, известный ведущий стал воспитывать сына Платона самостоятельно. Телеведущий все свое свободное время уделяет наследнику и старается несколько раз в год отдохнуть с ним в жарких странах. Также все свои выходные знаменитость проводит с Платоном. Дмитрий Шепелев делает все, чтобы наследник чувствовал заботу и любовь со стороны отца. После смерти Жанны Фриске телеведущий так и не нашел новую любовь.

Ясновидящая Марианна Абравитова пророчит Дмитрию Шепелеву брак и рождение детей

Но ясновидящая Марианна Абравитова уверяет, что известный ведущий настоящий семьянин, и в будущем у него будет свадьба и рождение минимум еще одного ребенка. Также она пророчит Дмитрию Шепелеву счастливое будущее. Сам телеведущий пока никак не комментирует предсказания ясновидящей.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:31

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