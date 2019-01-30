Ясновидящая Марианна Абравитова пророчит Дмитрию Шепелеву брак и рождение детей
Ясновидящая Марианна Абравитова пророчит известному ведущему Дмитрию Шепелеву скорые перемены в личной жизни. Также она сообщила, что у телеведущего будет свадьба и родятся дети.
После того, как из жизни ушла возлюбленная Дмитрия Шепелева Жанна Фриске, известный ведущий стал воспитывать сына Платона самостоятельно. Телеведущий все свое свободное время уделяет наследнику и старается несколько раз в год отдохнуть с ним в жарких странах. Также все свои выходные знаменитость проводит с Платоном. Дмитрий Шепелев делает все, чтобы наследник чувствовал заботу и любовь со стороны отца. После смерти Жанны Фриске телеведущий так и не нашел новую любовь.
Но ясновидящая Марианна Абравитова уверяет, что известный ведущий настоящий семьянин, и в будущем у него будет свадьба и рождение минимум еще одного ребенка. Также она пророчит Дмитрию Шепелеву счастливое будущее. Сам телеведущий пока никак не комментирует предсказания ясновидящей.
После того, как из жизни ушла возлюбленная Дмитрия Шепелева Жанна Фриске, известный ведущий стал воспитывать сына Платона самостоятельно. Телеведущий все свое свободное время уделяет наследнику и старается несколько раз в год отдохнуть с ним в жарких странах. Также все свои выходные знаменитость проводит с Платоном. Дмитрий Шепелев делает все, чтобы наследник чувствовал заботу и любовь со стороны отца. После смерти Жанны Фриске телеведущий так и не нашел новую любовь.
Но ясновидящая Марианна Абравитова уверяет, что известный ведущий настоящий семьянин, и в будущем у него будет свадьба и рождение минимум еще одного ребенка. Также она пророчит Дмитрию Шепелеву счастливое будущее. Сам телеведущий пока никак не комментирует предсказания ясновидящей.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:31