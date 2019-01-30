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Олег Газманов рассказал фантам о любви к заряжающему его энергией дубу

Олег Газманов в своем аккаунте Instagram обнародовал новое фото, на котором он запечатлен вместе со своей женой Мариной возле огромного дуба. Певец рассказал поклонникам, что возле данного дерева она заряжается энергией.

Олег Газманов рассказал фантам о любви к заряжающему его энергией дубу


По словам Газманова, в доисторические времена практически половину лесов, находящихся в Европе, составляли дубравы. Однако люди стали рубать деревья, освобождая землю под поля. Артист отметил, что итог печален, так как сейчас дубы занимают только около 3 процентов всех европейских лесов. Певец подчеркнул, что в 2000 году он лично посадил 21 дуб, что являлось символом перехода в новый век. Пост в течение часа собрал более 3 тысяч одобрительных лайков и около 50 комментариев.

Поклонники поблагодарили своего кумира за то, что он посадил деревья, а также написали об этом. Некоторое подписчики попросили певца назвать место, где растут посаженные им дубы. Они также признались, что очень любят данный вид дерева. Фанаты отметили, что по гороскопу друидов, дуб оберегает людей, которые родились 21 марта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:26

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