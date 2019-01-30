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Айза Анохина показала в Instagram проблемное состояние кожи без макияжа

Экс-супруга Гуфа Айза Анохина показала в Instagram проблемное состояние кожи без макияжа. Бьюти-блогер призналась, что не комплексует по поводу сыпи на лице.
Айза Анохина показала в Instagram проблемное состояние кожи без макияжа

На своей странице в Instagram Анохина призналась поклонникам, что вовсе не выглядит так идеально, как на большинстве выставляемых в блог фотографий. Придавая лицу идеальный вид, блогерша пользуется приложением Facetune и фильтрами. Также знаменитость наносит макияж, скрывая сыпь на коже. Тем не менее, Анохина обеспокоена состоянием своего здоровья, но старается не паниковать.

"Пусть организм обиделся на меня и сделал такое с лицом. Но оно такое какое есть, и я его люблю", - подписала фото звезда.

Преданные подписчики поддержали кумира в комментариях. Анохиной посоветовали обратиться к косметологу и не запускать проблему. Также пользователи соцсети вспомнили, что мать двоих детей никак не может зачать третьего.

По мнению читателей Анохиной, такой побочный эффект могли дать препараты, которые принимает блогерша, чтобы забеременеть. Напомним, что знаменитость воспитывает старшего сына от рэпера Гуфа и младшего от нынешнего супруга Дмитрия.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:17

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