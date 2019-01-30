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Noctua презентовала обновленную термопасту NT-H2

Австрийская компания Noctua, производитель систем охлаждения для ПК, презентовала новую термопасту NT-H2, обладающую более высоким уровнем термозащиты. Она заменит предыдущее поколение гибридной NT-H1.
Noctua презентовала обновленную термопасту NT-H2

NT-H2 будет продаваться в двух видах упаковок: 3,5 грамма с тремя салфетками NA-CW1 в комплекте и по 10 грамм с десятью такими же салфетками, соответственно. Что касается пасты NT-H1, то она не спешит покинуть прилавки магазинов, и также доступна в стандартных упаковках. К слову салфетки пропитаны специальной жидкостью, которая позволяет без труда очистить поверхность радиаторов и процессоров, на которые будет наноситься паста. В отдельности они продаются в количестве 20 штук.

Как утверждает производитель, новая термопаста NT-H2 унаследовала качественный состав предыдущей версии, но теперь она стала еще прочнее и выносливее. Стоимость самой «легкой» упаковки составит почти 13 евро, а максимальной объем почти 25 евро. Ценник NT-H1 начинается почти от 8 евро и заканчивается в пределах 15 евро. Салфетки NA-SCW1 стоят 7,90 евро.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:03

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