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Киркоров и Лазарев могут не попасть на «Евровидение-2019» из-за ученицы Пугачёвой

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев могут не попасть на «Евровидение-2019» из-за молодой ученицы Аллы Пугачёвой. Пока любимые публикой артисты ожидают официального утверждения кандидатуры участника на международный песенный конкурс, Виктория Черенцова уже намекнула на то, что именно она выступит от России.

Киркоров и Лазарев могут не попасть на «Евровидение-2019» из-за ученицы Пугачёвой


В этом году на предстоящее «Евровидение-2019» в России есть сразу несколько достойных кандидатов, среди которых Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Каждый из них, несмотря на отсутствие официального утверждения, понемногу готовится к выступлению, но оказалось, что артисты могут не попасть на международный песенный конкурс из-за молодой ученицы Аллы Пугачёвой Виктории Черенцовой. Поводом для таких размышлений стал её неброский на первый взгляд комментарий, оставленный под постом Вадима Манукяна, члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ. Он заявил, что представитель России на «Евровидении-2019» точно выступит во втором полуфинале конкурса 16 мая. Под публикацией Черенцова написала: «Со мной выступление пока не согласовали».

Пользователи Сети тут же решили, что девушка неспроста так уверенно говорит о предстоящем концерте, а всё потому, что наверняка уже знает, кто представит Россию на «Евровидении-2019». По мнению публики, теперь Филипп Киркоров и Сергей Лазарев могут забыть об участии в конкурсе. Некоторые всё же настаивают на оглашении официального решения, предпочитая не делать поспешных выводов, основываясь на одном лишь комментарии.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:49

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