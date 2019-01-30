В Испании таинственный НЛО пытался скрыться от беспилотника





Такую информацию опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем официальном сайте. Также были опубликованы снимки с дрона, который зафиксировал НЛО. При виде беспилотника летающий объект совершил маневр вокруг него для изучения. Выглядел объект не как овальная тарелка, а в форме небольшой трубки. Перемещался НЛО с высокой скоростью.Испанские уфологии отмечают, что объект был в форме цилиндра длиной 2 метра. Скорость его достаточно высока, чтобы сделать заключение, что это не может быть какое-то животное. Также исследователи заявляют, что подобное строение объекта не может принадлежать земным агрегатам.В Сети пользователи уверены, что на видео зафиксировано именно инопланетное существо. Также они считают, что при необходимости такие объекты могут принимать любую удобную форму.