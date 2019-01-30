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В Испании таинственный НЛО пытался скрыться от беспилотника

На прошлой неделе в Испании удалось снять на камеру неопознанный летающий объект. При виде беспилотника НЛО попытался скрыться.

В Испании таинственный НЛО пытался скрыться от беспилотника

Такую информацию опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем официальном сайте. Также были опубликованы снимки с дрона, который зафиксировал НЛО. При виде беспилотника летающий объект совершил маневр вокруг него для изучения. Выглядел объект не как овальная тарелка, а в форме небольшой трубки. Перемещался НЛО с высокой скоростью.

Испанские уфологии отмечают, что объект был в форме цилиндра длиной 2 метра. Скорость его достаточно высока, чтобы сделать заключение, что это не может быть какое-то животное. Также исследователи заявляют, что подобное строение объекта не может принадлежать земным агрегатам.


В Сети пользователи уверены, что на видео зафиксировано именно инопланетное существо. Также они считают, что при необходимости такие объекты могут принимать любую удобную форму.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:37

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