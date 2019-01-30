АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

Лера Кудрявцева призналась, что готова ради дочери Марии даже убить человека

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева очень переживает за наследницу Марию. Малышке знаменитости ещё нет и полугода. 47-летняя звезда призналась на своей странице в Facebook, что готова ради дочери даже убить человека, и описала один инцидент, который очень напугал артистку.

Лера Кудрявцева призналась, что готова ради дочери Марии даже убить человека

В публикации Лера Кудрявцева откровенно поделилась с поклонниками, что безумно любит маленькую Марию: "скулы сводит, хочется съесть". Она осознала, что способна убить другого человека за свою наследницу, написала звезда телевидения и отметила, что недавно маленькая Маша упала на пол с кровати.

Это случилось "за 2 секунды", стоило маме лишь отвернуться. Но плакала больше родительница, чем ее очень активная дочка. Ведущая назвала себя невротиком, но Оскар Кучера решил успокоить артистку, написав, что большинство родителей имеют склонность к излишним переживаниям за маленьких детей.

Пользователи также поддержали кумира и посоветовали: не стоит показывать всплески эмоций, поскольку это может передаться ребенку.

Лера Кудрявцева родила Марию в 2018 году от супруга 31-летнего хоккеиста Игоря Макарова. Знаменитость вышла замуж за спортсмена в 2013 году. Это третий брак ведущей программы "Секрет на миллион".

Она очень любит свою семью, хотя ради работы ушла из декрета через несколько недель после появления Маши на свет. В перерывах между эфирами 47-летняя мама общается с мужем и дочкой через видеочат. У нее также есть сын Жан от первого брака. Ему 28 лет, и он сам недавно стал родителем.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Башаров после инцидента с избиеним
В Испании таинственный НЛО пытался
В США на Apple подали в суд с
Fidelity запустят службу для хранения
Ясновидящая Марианна Абравитова
«Зенит» нашёл замену Кокорину за 10 млн
Лера Кудрявцева призналась, что готова
Коллективная ностальгия стимулирует
Ученые: Во Вселенной продолжает расти
В интернет попали шпионские фотографии
Бывшая ведущая «Орла и Решки» Натали
Похищение картины Куинджи поднимает
Александр Олешко борется с Игорем
Российские истребители МиГ-31БМ будут
Ученые боятся эпидемии проказы из-за
Отдыхая на Бали, Кети Топурия показала
Андрей Малахов и Наталья Шкулева возят
Лия Ахеджакова резко высказалась о
Huawei представила смартфон среднего
Зеленый кофе способствует похудению
Разработчик приложений раскрыл
Украина не смогла продать в США
Бари Алибасов в шутку объявил себя
Участница «Дома-2» Милена Безбородова
Нюша выбирала имя для дочери, учитывая
«Теория Теслы»: Пирамиды способны к
Жанна Бадоева рассказала о съемках
Audi начала продажи спецверсии купе и
Планета Сатурн вращается быстрее Земли
Павел Воля нашел на пляже «Дюймовочку»
Просмотреть все новости