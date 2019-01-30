Лера Кудрявцева призналась, что готова ради дочери Марии даже убить человека

В публикации Лера Кудрявцева откровенно поделилась с поклонниками, что безумно любит маленькую Марию: "скулы сводит, хочется съесть". Она осознала, что способна убить другого человека за свою наследницу, написала звезда телевидения и отметила, что недавно маленькая Маша упала на пол с кровати.Это случилось "за 2 секунды", стоило маме лишь отвернуться. Но плакала больше родительница, чем ее очень активная дочка. Ведущая назвала себя невротиком, но Оскар Кучера решил успокоить артистку, написав, что большинство родителей имеют склонность к излишним переживаниям за маленьких детей.Пользователи также поддержали кумира и посоветовали: не стоит показывать всплески эмоций, поскольку это может передаться ребенку.Лера Кудрявцева родила Марию в 2018 году от супруга 31-летнего хоккеиста Игоря Макарова. Знаменитость вышла замуж за спортсмена в 2013 году. Это третий брак ведущей программы "Секрет на миллион".Она очень любит свою семью, хотя ради работы ушла из декрета через несколько недель после появления Маши на свет. В перерывах между эфирами 47-летняя мама общается с мужем и дочкой через видеочат. У нее также есть сын Жан от первого брака. Ему 28 лет, и он сам недавно стал родителем.