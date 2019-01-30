Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары





Ученые из столичного колледжа Афин (Греция), Калифорнийского университета (США) и Саутгемптонского университета (Великобритания) выдвинули гипотезу о том, что благодаря коллективной ностальгии могут повыситься потребительские предпочтения к продукции отечественного производства.В серии экспериментов, проведенных в Греции, исследователи распределили добровольцев на три группы. Первой группе было дано короткое письменное задание, которое должно было вызвать ностальгические воспоминания по событиям, важным и для других греков. Второй группе представили сценарии, которые были характерны для их поколения в детском возрасте. Третей группе поручили выполнить задачу, не вызывающую какую-либо особую ностальгию.Затем всех добровольцев попросили выбрать понравившиеся греческие или зарубежные поп-песни или телешоу из конкретного списка. Участники групп, которые испытали коллективную ностальгию, указали на отечественную музыку и передачи. Каждый раз, когда они с любовью думали о времени, которое они провели со своими собратьями-греками, испытуемые предпочитали медиапродукты греческого производства. Добровольцам из третьей группы больше пришлись по душе зарубежные хиты и телепроекты.Эта научная работа стала первым систематическим исследованием влияния коллективной ностальгии на решения потребителей. Ее результаты могут помочь странам поддерживать отечественную промышленность, не прибегая к жестким инструментам, таким как тарифы или пересмотр условий международной торговли.