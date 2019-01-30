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Ученые: Во Вселенной продолжает расти количество темной энергии

Ученые уверяют, что во Вселенной продолжает увеличиваться количество темной энергии. Специалисты сообщили, что ее присутствие оценивается по воздействию, которое сказывается на космическом пространстве.

Ученые: Во Вселенной продолжает расти количество темной энергии

Научные работники могут определить скорость увеличения Вселенной по сиянию сверхновых звезд, который они наблюдают с Земли. Полученные данные помогают исследователям установить расстояние и скорость, с которой космический объект удаляется. Чтобы изучить расстояние до черных дыр, которые поглощают светящеюся материю, ученые прибегли к новой методике.

Ученые: Во Вселенной продолжает расти количество темной энергии

В данном исследовании научные работники собрали необходимую информацию для большого количества квазаров, а также чтобы оценили ту скорость, с которой происходит расширения Вселенной на ранней стадии ее развития. С помощью полученных результатов удалось определить, что количество темной энергии продолжает увеличиваться.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:09

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