Ученые: Во Вселенной продолжает расти количество темной энергии
Ученые уверяют, что во Вселенной продолжает увеличиваться количество темной энергии. Специалисты сообщили, что ее присутствие оценивается по воздействию, которое сказывается на космическом пространстве.
Научные работники могут определить скорость увеличения Вселенной по сиянию сверхновых звезд, который они наблюдают с Земли. Полученные данные помогают исследователям установить расстояние и скорость, с которой космический объект удаляется. Чтобы изучить расстояние до черных дыр, которые поглощают светящеюся материю, ученые прибегли к новой методике.
В данном исследовании научные работники собрали необходимую информацию для большого количества квазаров, а также чтобы оценили ту скорость, с которой происходит расширения Вселенной на ранней стадии ее развития. С помощью полученных результатов удалось определить, что количество темной энергии продолжает увеличиваться.
Научные работники могут определить скорость увеличения Вселенной по сиянию сверхновых звезд, который они наблюдают с Земли. Полученные данные помогают исследователям установить расстояние и скорость, с которой космический объект удаляется. Чтобы изучить расстояние до черных дыр, которые поглощают светящеюся материю, ученые прибегли к новой методике.
В данном исследовании научные работники собрали необходимую информацию для большого количества квазаров, а также чтобы оценили ту скорость, с которой происходит расширения Вселенной на ранней стадии ее развития. С помощью полученных результатов удалось определить, что количество темной энергии продолжает увеличиваться.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:09