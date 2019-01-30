Ученые: Во Вселенной продолжает расти количество темной энергии





Научные работники могут определить скорость увеличения Вселенной по сиянию сверхновых звезд, который они наблюдают с Земли. Полученные данные помогают исследователям установить расстояние и скорость, с которой космический объект удаляется. Чтобы изучить расстояние до черных дыр, которые поглощают светящеюся материю, ученые прибегли к новой методике.В данном исследовании научные работники собрали необходимую информацию для большого количества квазаров, а также чтобы оценили ту скорость, с которой происходит расширения Вселенной на ранней стадии ее развития. С помощью полученных результатов удалось определить, что количество темной энергии продолжает увеличиваться.