В интернет попали шпионские фотографии Mercedes-AMG GLB 35
В интернет попали фотографии паркетника Mercedes-AMG GLB 35. Вероятно, новинку, которая разделить несколько узлов с актуальной генерацией A-class, официально представят этим летом. Мощная же модификация кроссовера может дебютировать в конце текущего года.
Сейчас же в интернете появились шпионские фото «заряженного» GLB 35. Отличают обычную и «горячую» версию колесные диски, а также тормоза.
На снимках видно, что маскирующая пленка скрывает бампер спереди, который будет выглядеть агрессивнее, и решетку Panamericana. В кормовой части расположены выхлопные трубы AMG, хотя разработчики пытаются спрятать их под камуфляжем.
Построенный на нынешнем поколении А-Класса, новый GLB будет основан на архитектуре MFA2. Моторная линейка, скорее всего, будет позаимствована оттуда же. Это значит, что «заряженный» кроссовер может получить турбоагрегат 2.0 от А35, выдающий 302 л.с. и работающий с полным приводом. Также новинка будет оснащена 7-скоростной КПП с двойным сцеплением. Новинка должна, помимо прочего, получить новую подвеску, что придаст ему спортивный характер.
Сейчас же в интернете появились шпионские фото «заряженного» GLB 35. Отличают обычную и «горячую» версию колесные диски, а также тормоза.
На снимках видно, что маскирующая пленка скрывает бампер спереди, который будет выглядеть агрессивнее, и решетку Panamericana. В кормовой части расположены выхлопные трубы AMG, хотя разработчики пытаются спрятать их под камуфляжем.
Построенный на нынешнем поколении А-Класса, новый GLB будет основан на архитектуре MFA2. Моторная линейка, скорее всего, будет позаимствована оттуда же. Это значит, что «заряженный» кроссовер может получить турбоагрегат 2.0 от А35, выдающий 302 л.с. и работающий с полным приводом. Также новинка будет оснащена 7-скоростной КПП с двойным сцеплением. Новинка должна, помимо прочего, получить новую подвеску, что придаст ему спортивный характер.
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 13:07