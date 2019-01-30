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Бывшая ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова стала мамой во второй раз

Натали Неведрова, являющаяся бывшей ведущей программы «Орел и Решка», 28 января стала матерью во второй раз. О радостной новости телезвезда лично сообщила фанатам, выложив первое фото сына в соцсети Instagram.

Бывшая ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова стала мамой во второй раз


Пост телезвезды за шестнадцать часов собрал более 5 тысяч лайков и около 340 комментариев. Поклонники от всей души стали поздравлять Неведрову с рождением малыша, желая маме и сыну крепкого здоровья. До родов Натали просила фолловеров помочь ей с выбором имени для малыша. Больше всего ведущей понравилось имя Мартин.

Стоит отметить, что знаменитость скрывала свою беременность до пятого месяца, однако осенью прошедшего года она все же решила поделиться своим счастьем с общественностью. У Натали Неведровой и ее супруга Евгения Машкова есть старшая дочь по имени Мари-Николь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:02

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