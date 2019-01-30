Бывшая ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова стала мамой во второй раз

Пост телезвезды за шестнадцать часов собрал более 5 тысяч лайков и около 340 комментариев. Поклонники от всей души стали поздравлять Неведрову с рождением малыша, желая маме и сыну крепкого здоровья. До родов Натали просила фолловеров помочь ей с выбором имени для малыша. Больше всего ведущей понравилось имя Мартин.Стоит отметить, что знаменитость скрывала свою беременность до пятого месяца, однако осенью прошедшего года она все же решила поделиться своим счастьем с общественностью. У Натали Неведровой и ее супруга Евгения Машкова есть старшая дочь по имени Мари-Николь.