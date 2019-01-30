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Российские истребители МиГ-31БМ будут патрулировать Арктику

Российские самолёты-истребители МиГ-31БМ будут патрулировать Арктику в 2019 году. Информацией поделилось Министерство обороны страны.
Российские истребители МиГ-31БМ будут патрулировать Арктику

Впервые со времён Советского Союза скоростные самолёты-истребители направят на патрулирование северных границ России на территории Арктики. Для охраны привлекут все имеющиеся у Минобороны эскадрильи, которые на данный момент обороняют регион с запада и востока.

Если будет получен сигнал нарушения границ страны, перехватчики прикроют Северный флот либо станут сопровождать другие самолёты-бомбардировщики. МиГ-31БМ способен догнать в воздухе любую быстро движущуюся цель и не нуждается в частой дозаправке.

Данную модель самолётов, по словам лётчика Владимира Попова, сконструировали специально для патрулирования и обороны Арктики. Хотя в настоящий момент северные территории России можно считать уязвимыми, истребители обеспечат достаточное прикрытие в нынешнем году.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:41

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